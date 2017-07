Con 700.000 espectadores el fin de semana, "Mi villano favorito 3" ya hace historia

La taquilla local se recuperó fuertemente este fin de semana, pero todo gracias a una sola película. Fueron a los cines de todo el país 961.254 personas. De ese total, un 76% fueron a ver el estreno del hit animado de la productora Illumination Entertainment y distribuida por Universal Studios.

De acuerdo a datos del sitio especializado Ultracine, "Mi villano favorito 3" atrajo a 728.762 espectadores en sus primeros cuatro días en cartel. Se exhibe en 525 pantallas. Y es el mejor debut para la saga, superando los 718.000 tickets de "Los Minions".

El film quedó segundo en el ránking anual, detrás de "Rápidos y furiosos 8", que cortó 970.000 tickets en Semana Santa. Pero sí superó ampliamente a "La bella y la bestia", que pasó al tercer lugar con 666.000 localidades.

En cuanto al histórico, "Mi villano favorito 3" entró directamente en el quinto puesto. Los dos primeros puestos los ocupan las últimas secuelas de "Rápido y furioso". Tercera se encuentra "Monsters University" con 791.225 espectadores. Y en el cuarto lugar está "Los Simpsons", con 759.000 tickets.

A nivel mundial ya tiene un acumulado de u$s 192 millones, pero está aún pendiente de estreno en varios territorios fuertes de Europa.

En EE.UU y Canadá ocupó la primera posición de la taquilla en el primer fin de semana de estreno, según cifras provisorias publicadas por Exhibitor Relations. Recaudó u$s 75,4 millones. La primera entrega había debutado con una recaudación de u$s 56 millones en 2010, mientras que la segunda alcanzó los u$s 83 millones.

La primera entrega de la saga recaudó más de u$s 543 millones en 2010 en todo el mundo, y en Argentina vendió 577.954 entradas en 17 semanas en cartel, según cifras aportadas por la misma empresa.

Su secuela de 2013 casi duplicó esa suma al alcanzar los u$s 970 millones, de acuerdo con cifras de Box Office Mojo. En el país quintuplicó la convocatoria de la primera con 2.611.023 espectadores en 20 semanas.

Sin embargo, "Minions", basada en las simpáticas criaturas amarillas, se convirtió en 2015 en la más redituable de todas al ingresar unos u$s 1160 millones. En el ámbito local se convirtió en la película más taquillera desde 1997 con 4.933.196 de espectadores en 16 semanas en cartel.

Obviamente ya tiene agendada una secuela para julio de 2020.

En consecuencia, y teniendo en cuenta sus antecedentes y su arranque en el prifer din de semana, para los especialistas "Mi villano favorito 3" está destinada a ser el suceso del año en todas partes. Y esto no sólo implica millones de espectadores comprando entradas, pochoclo, caramelos y hamburguesas "temáticas", sino también adquiriendo todo tipo de merchandising vinculado a los personajes.