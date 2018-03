China convierte "XXX: reactivado" en éxito global

Desde su estreno mundial, la tercera parte de la saga de acción "XXX: reactivado" protagonizado por Vin Diesel, ha recaudado u$s 331.747.201, según datos de Box Office Mojo. Sin embargo, un 13,5% de esa recaudación corresponde a Estados Unidos (u$s 44.677.517) mientras que China significó un 46% de la taquilla total con u$s 153.874.961 desde su lanzamiento.

En Argentina, "XXX: Reactivado" se ubica en el puesto 11 anual con 201.498 entradas.

Se estrenó el 2 de febrero en 322 pantallas. Aún le falta para superar la marca de la primera película (236.053 de tickets) aunque superó a la segunda (34.456).