Candy Crush esta vivo y resiste ante Fortnite con sorpresivas ganancias

Sin duda el juego "gratuito" más popular y adictivo hasta la llegada del "huracán" Fortnite era el Candy Crash de la desarrolladora King, pero con llegada del producto de Epic Games nunca se supo más nada sobre el entretenimiento de los caramelos, reduciendo mucho incluso en Facebook la cantidad de mensajes solicitando "ayuda" de amigos para poder continuar subiendo sus niveles.

Pero la semana se conoció una noticia llamativa, y es que desde su lanzamiento en abril del año 2012, Candy Crush Saga no había tenido un resurgimiento como ahora, alcanzado ingresos por u$s 930 millones de agosto de 2017 a julio de 2018, de acuerdo con datos de Sensor Tower Store Intelligence.

En dicho periodo, las ganancias representaron un aumento de 34%, cerca de u$s 693 millones en gastos brutos, los cuales obtuvo gracias a jugadores de App Store y Google Play. En este sentido diciembre de 2017 fue su mejor mes en términos de ingresos con u$s 86 millones que se lograron gracias a las compras integradas en la aplicación, el mismo modelo de negocio de Fortnite.

Si bien es cierto que esta cantidad ha disminuido gradualmente, cerró julio con u$s 68 millones, posicionándose como el sexto juego móvil más grande por los ingresos mundiales obtenidos en ambas tiendas, mientras que en el Top 10 es el juego desarrollado por una empresa occidental con mayor ganancia.

Pokémon Go da pelea

Otra sorpresa es la aparición de novedades económicas bastante positivas en torno al que fuera el gran éxito del año 2016. Es que a pesar de que el pensamiento general es que Pokémon Go ya es un juego abandonado por los usuarios, la realidad es muy distinta, debido a que este otro título gratuito para móviles continua recaudando cifras impactantes a nivel mundial.

Es que parece que en los Estados Unidos el producto de Niantic que distribuye Nintendo cuenta con millones de usuarios que siguen jugando diariamente, por lo que no es de extrañar Pokémon Go se alce en las listas de ese país como una de las entregas para dispositivos móviles que han generado más dinero durante el pasado mes de julio, sobretodo teniendo en cuenta las últimas oleadas de jugadores que están volviendo gracias al anuncio del lanzamiento de "Pokémon Lets Go, Pikachu!" y "Lets Go, Eevee!", que estarán disponibles desde noviembre.

Y si tener el primer puesto en Estados Unidos pudiera parecer insuficiente, también se encuentra situado en el cuarto lugar del ranking mundial, por encima de otros títulos como Candy Crush Saga o Clash of Clans.

"Pokémon Lets Go, Pikachu!" y "Lets Go, Eevee!" serán compatibles con un nuevo accesorio, una Poké Ball que permitirá almacenar a un Pokémon y salir de paseo con el mismo. Además cuentan con integración con Pokémon GO, permitiendo poder enviar Pokémon desde Pokémon GO a los nuevos juegos.