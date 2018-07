Cablevisión y Sony firman un acuerdo

Cablevisión Argentina y Sony Pictures Television formalizaron un acuerdo de adquisición de contenidos en forma directa, para incorporarlos en Flow y Canal 1 HD.

De esta forma Cablevisión adquirió los derechos para la emisión de las series "El Comandante", la biopic de Hugo Chavez que muestra todas las facetas de este polémico líder político en 63 episodios; y "En la Boca del Lobo", una superproducción en línea con las grandes series de narcos, basada en hechos reales.

En esta historia se reconstruye la caída del Cártel de Cali, una de las bandas colombianas dedicadas al narcotráfico más poderosas de todos los tiempos gracias a Ricardo Salgado, quien llegó al cargo de jefe de seguridad de un padrino del citado cártel para ir ascendiendo.

"El Comandante" ya se encuentra disponible en on demand, mientras que "En la Boca del Lobo" lo estará próximamente, para ver desde todos los dispositivos, sólo a través de Flow y Canal 1 HD. Además llegarán antes de fin de año series como "Helix", "Mad Dogs", "Masters of Sex" y "The Client List" entre otras.