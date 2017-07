Buen arranque global para la última de Spiderman

"Spiderman: Homecoming" recaudó un estimado de u$s 117 millones en su fin de semana de estreno en Norteamérica. La película fue coproducida por Sony (dueño de sus derechos) y Marvel Studios. Eso permite que el héroe forme parte del Universo Marvel. Es el segundo mejor estreno para Sony y también el segundo mejor para una película del personaje, detrás de "Spiderman 3" (2007). A nivel global consiguió u$s 257 millones. En Argentina alcanzó los 316.357 espectadores, el mejor arranque de las sagas del superhéroe. El filme, con un presupuesto de u$s 175 millones, también obtuvo excelentes críticas, recibiendo una clasificación A de la audiencia en CinemaScore y una puntuación del 93% de los críticos en Rotten Tomatoes. Eso la convierte en una de las películas de superhéroes mejor valoradas de todos los tiempos.