"Bright", la película más costosa de la historia de Netflix también ya es la más vista

La ambiciosa apuesta de Netflix a las grandes producciones ha tenido una recepción entre la audiencia de la plataforma digna de una película de cine de alto presupuesto.

"Bright", protagonizada por Will Smith, atrajo suficientes espectadores en sus primeros tres días en el servicio de streaming como para competir con el público de fin de semana de estreno de varias de las mejores películas de Hollywood de este año, según datos de Nielsen.

Del 22 al 24 de diciembre, "Bright" consiguió 11 millones de espectadores solo en los Estados Unidos, anunció la consultora. Si esa cantidad de público hubiera pagado el precio promedio de una entrada de cine de alrededor de u$s 9, habría sido un debut de u$s 99 millones en la taquilla, más o menos lo mismo que registró "Rápidos y furiosos 8" de Universal Pictures en abril.

Las cifras la convierten en el lanzamiento de un largometraje más grande hasta la fecha en servicio VOD (video-on-demand), especialmente entre una audiencia joven y masculina. De los que vieron "Bright", siete millones de ellos pertenecen al demográfico más joven de adultos de 18 a 49 años y alrededor del 56% de ellos eran varones.

Sin embargo, desde la agencia de noticias Bloomberg, hacen algunas advertencias sobre esos números, como que los suscriptores de Netflix usan el servicio para obtener una variedad de programación, y es posible que no hubieran pagado para ver "Bright" si solo estaba disponible en las salas de cine. Y Netflix no está de acuerdo con la metodología de Nielsen, en parte porque solo mide las reproducciones en los televisores, dejando por fuera las computadoras y los teléfonos celulares. Netflix por su parte no publica los propios datos de audiencia.

Pero en comparación con otros productos de la plataforma, la audiencia superó con creces los 3 millones de estadounidenses que vieron el primer episodio de la temporada más reciente de "The Crown" a principios de diciembre, pero se encuentra por detrás de los 15,8 millones que se conectaron al servicio de streaming para ver la segunda temporada de "Stranger Things" en octubre, según Nielsen. De todas formas, los números tienen que ser alentadores para la compañía, que gastó alrededor de u$s 100 millones para producir el film de ciencia ficción. Es que la película sobre un par de policías, con elementos de fantasía al estilo de "El señor de los anillos", solo obtuvo reseñas positivas de 12% de los críticos citados por el portal Rotten Tomatoes.