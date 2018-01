"Black Panther", la nueva de Marvel y Disney, bate récords de venta anticipada

El próximo 15 de Febrero (el 16 en EE.UU.) se estrena en Argentina "Pantera Negra" ("Black Panther"), una nueva película de la factoría Marvel/Disney.

En este caso el personaje está basado en el primer superhéroe negro de los comics estadounidenses, creado por Stan Lee y Jack Kirby en 1966 para el número 52 de "The Fantastic Four".

Y parece que tendrá mucho éxito, porque varios medios norteamericanos dan cuenta que, desde el lunes pasado, el film ya vendió más tickets de forma anticipada que cualquier otra película de Marvel, considerando además que la nueva producción llegará a salas de exhibición recién a mediados del mes que viene.

De acuerdo a un análisis del sitio Merca2.0, el equipo de marketing hizo evidentemente bien su trabajo, ya que la difusión del personaje lleva meses antes de que se anunciara la fecha de estreno, además de que se optó por el rapero Kendrick Lamar, quien dominó las listas de popularidad en 2017, para que se encargara del soundtrack.

Asimismo, su director, Ryan Coogler ("Creed"), se ha encargado de promover la película durante bastante tiempo sin revelar detalles de la misma. Aunque no hay cifra exacta, cabe recordar que durante su primer fin de semana, "Capitán América: Civil War" (adonde además aparece el personaje) había recaudado" unos u$s 180 millones, por lo que se prevé que "Black Panther" supere los u$s 200 millones en los primeros días en taquilla.

El universo cinematográfico de Marvel supera los u$s 12 mil millones en taquilla, mientras que las producciones de DC Comics no superan los u$s 4000 millones en recaudación. Para 2018, la marca de Disney podría superar los u$s 14 mil millones, gracias "Avengers: Infinity War" y "Black Panther".

Protagonizada por Chadwick Boseman ("Get on Up"), "Pantera Negra" cuenta la historia del príncipe TChala, quien tras la muerte de su padre, el Rey de Wakanda, regresa a su país, una nación tecnológicamente avanzada en África, para asumir las riendas del reino. Pero cuando un poderoso viejo enemigo reaparece, TChala debe volver a asumir la identidad de Black Panther para salvar a Wakanda y al mundo de la destrucción.

También actúan Michael B. Jordan, Lupita Nyongo, Martin Freeman, Angela Bassett, Forest Whitaker y Andy Serkis.