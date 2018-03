"Batman vs Superman" bate récords de taquilla

A pesar de contar con una aprobación de solo el 29% de los críticas en el sitio especializado Rotten Tomatoes, la película llegó pisando fuerte a las salas de cine y rompió varios récords de taquilla. Para empezar, la cinta se convirtió en el estreno de la compañía Warner Bros que más dinero ha logrado recaudar, además de ser la producción que mejores números ha obtenido en los meses de enero, febrero y marzo, según reporta movies.com. Entre el jueves y el viernes la cinta obtuvo u$s 81.3 millones, medio millón más que lo logrado por "The Avengers" en el 2012. Con estas cifras, Warner Bros. Pictures ha logrado el mejor estreno de una película de DC Comics en Estados Unidos, superando los u$s 160,9 millones de "El Caballero Oscuro: La leyenda renace". "Batman vs Superman" también se ha convertido en el mejor debut de Warner de todos los tiempos en territorio estadounidense, por encima de "Harry Potter y las reliquias de la muerte - Parte 2" y sus u$s 169,2 millones.

En Argentina, la pelicula protagonizada por Ben Affleck y Henry Cavill es también el estreno más visto del año, superando a "Zootopia" y "Me casé con un boludo", esta última ya ha sido vista por más de un millón de espectadores.