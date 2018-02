Aseguradoras valúan los glúteos de Jennifer López en más de u$s 6 millones

Ya sea desde la pantalla como arriba de un escenario, Jennifer López es un imán para las marcas no solo su talento artístico sino también por su belleza y su figura curvilínea. Y este último punto es el que despertó el interés de las compañías aseguradoras por resguardar una de las partes de su cuerpo que mayor atención concitan: sus glúteos.

Según el análisis elaborado por el comparador de seguros español Acierto.com, si la actriz y cantante portorriqueña decidiera asegurar sus nalgas, la indemnización que debería recibir en caso de un accidente se acercaría a los 5 millones de euros, es decir más de 6 millones de dólares. Para realizar el cálculo, consideró cuestiones como los ingresos de la artista, estimados en u$s 486 millones anuales, "pero también los peligros a los que expone esa zona de su anatomía, su vida fuera de los focos, sus hábitos alimentarios y de ejercicio, y un largo etcétera que van más allá de su profesión".

Muchos famosos han contratado una póliza de este tipo, como la cantante Kylie Minogue, que aseguró su trasero en u$s 4,2 millones. En la Argentina, trascendió que Sol Pérez lo hizo por $ 2 millones y en México, la actriz y conductora Andrea Escalona, por u$s 6 millones. La contratación de seguros para alguna parte del cuerpo es común entre deportistas y se ha tornado ya una tendencia al alza en Hollywood, a la que ya se han sumado Taylor Swift y Julia Roberts; entre otras celebridades. De hecho, las piernas de la cantante se encuentran valoradas en u$s 37 millones y la boca de la actriz, en u$s 24,6 millones.

De la misma manera fue llamativo la célebre Elizabeth Taylor sacó un seguro para sus ojos por u$s 1,2 millones. Ese camino también lo siguió el cantante Tom Jones, aunque con una parte más peculiar de su anatomía; los pelos de su pecho, valuados en casi u$s 3,7 millones.