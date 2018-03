Apple prepara un "modo cine" para usar el teléfono durante las proyecciones

Asistir al teatro, o al cine fundamentalmente, era muy diferente hace muchos años atrás. La gente se sentaba, se relajaba y se dejaba llevar por la historia sin mayores interrupciones que alguna tos o el ruido de un paquete de caramelos que inmediatamente era reprimido por el resto del público.



Sin embargo, con la llegada del pochoclo, los nachos y las nuevas tecnologías, esa experiencia ha cambiado de forma radical.



En la actualidad, poder concentrarse en cualquier película es bastante complicado, ya sea por el sonido de los que escarban los baldes de "palomitas" o por los espectadores que olvidan apagar sus celulares o directamente no les importa y lo utilizan sin vergüenza.



En este último aspecto al menos, Apple ya está planeando incorporarle a sus dispositivos un "modo cine", que de la misma forma que ocurre con el actual "modo avión", permita al público tener su teléfono encendido durante las funciones.



El "theater mode", tal su nombre en inglés, permitirá a los usuarios poder utilizar el móvil con total libertad en las salas de cine y no molestar "demasiado" a los demás en mitad de la proyección. Para ello silenciará el sonido de los mensajes y notificaciones, bloqueará las llamadas y reducirá el brillo de la pantalla. La función se activará y desactivará mediante un nuevo botón en forma de balde de pochoclo el Centro de Control del sistema.



Así lo asegura el medio británico The Guardian, que se hace eco de la información de la web especializada AppleInsider, una filtración que asegura que la nueva funcionalidad podría estar disponible en la versión de iOS 10.3 que se empieza a desarrollar el 10 de enero.



El uso del teléfono en las salas de cine y teatro ha generado mucha polémica en los últimos años. La luz de la pantalla destaca en plena oscuridad, lo que provoca malestar y quejas entre los demás. Incluso, en algún momento, la cadena de cines AMC llegó a insinuar que podría permitir proyecciones "texting-friendly", es decir, en las que se permitan los mensajes de texto, WhatsApp y demás durante la película.



Y algunas apps como Twitter ya han implementado un "modo nocturno", con la pantalla oscura, para evitar que se produzcan situaciones desagradables al usar el smartphonel.



Por otra parte, esta solución de la compañía de Cupertino sería además muy adecuada también para el uso del celular en otras situaciones, como en la cama durante la noche cuando se está acompañado..