Apple lanzará un combo con música, TV y noticias por una sola suscripción

Apple se encuentra casi a punto de estrenar una importante estrategia dentro del mundo de las suscripciones de servicios en internet. Es que mientras cada empresa del sector cuenta con una plataforma con tarifa mensual, lo que da acceso ya sea a contenidos independientes de video, música o libros, Apple ofrecerá un abono único para tener acceso a Apple Music, así como sus nuevos servicios de revistas, noticias y de contenidos audiovisuales, como series o películas.

Según el sitio especializado The Information, esta movida tendría similitudes con Amazon Prime, donde por una tarifa mensual o anual se accede a diversas ofertas de la compañía, como Prime Video, Music, Twitch y envíos preferenciales. En el caso de Apple, se buscaría unificar todos los servicios en una sola cuenta para así impulsar uno de sus segmentos de mayor crecimiento, lo cual ayudaría a eliminar de a poco esa dependencia al iPhone.

En este sentido, Apple está por lanzar un servicio digital de noticias por suscripción durante 2019, el cual combinaría a Apple News con Texture, la plataforma de revistas digitales adquirida por la firma en marzo. El modelo de Texture es ofrecer más de 200 publicaciones, como The New Yorker o Vanity Fair, por una tarifa mensual de u$s 9,99.

Apple arrancó en el negocio de la producción de contenidos en video con series y películas, y un presupuesto de u$s 1000 millones, en lo que es conocido como Apple Studios y que al día de hoy tiene casi 20 producciones originales en desarrollo.

Por otro lado, Apple Music, que ya tiene 40 millones de suscriptores, completará la ecuación de este nuevo producto, al que los pronósticos apuntan como la plataforma con mayor beneficio a futuro, ya que podría llegar a los 100 millones de suscriptores en sólo tres años.

Aún no hay detalles de un posible precio o fecha de lanzamiento, pero se cree que Apple seguiría ofreciendo sus servicios de forma separada, esto en caso de que no se quiera el combo por un precio preferencial.

También se dice que ofrecerá inicialmente algunos de sus programas originales de forma gratuita y luego los combinaría con los otros servicios. Lo importante será conocer la tarifa mensual, la cual será determinante para aquellos que pagan por Netflix, Amazon Prime, HBO, y Spotify, entre otros.

De igual forma, Apple se enfrentará al reto de cobrar lo suficiente para mantener el ritmo de sus producciones originales y al mismo tiempo atraer a los suscriptores.