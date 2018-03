Apple lanza series de TV este año y quiere su propio "Stranger Things"

Desde hace ya unos meses se sabe que Apple está preparando algunos proyectos de video para potenciar su servicio de streaming de música, Apple Music, pero un nuevo informe asegura que los planes son más importantes de lo que se pensaba originalmente y que la compañía busca producir sus propias series de TV y películas.



Según un reciente informe del diario The Wall Street Journal que releva El Mercurio de Chile, Apple ha tenido reuniones con veteranos productores de televisión durante el último tiempo para comprar derechos de programas, además de contactar a ejecutivos de marketing que puedan crear estrategias para promocionarlos. Al mismo tiempo, está considerando la opción de producir películas originales, aunque esos planes están menos avanzados.



Para el medio financiero este movimiento podría convertir a la compañía de Cupertino "en un player más grande en Hollywood y compensar la desaceleración de las ventas de iPhones y iPads".



Apple ya está produciendo al menos dos programas para Apple Music: "Planet of the apps", un docureality sobre la creación de aplicaciones para la App Store; y una versión de media hora de "Carpool Karaoke", el popular segmento del "Late Late Show" de James Corden pero que en este caso no contaría con la conducción exclusiva del comediante inglés. Aquí, este divertido viaje en auto con artistas se convertirá en un show autónomo en el que participarán celebridades de todos los ámbitos. En un "preview" para la prensa estadounidense se develaron invitados como Will Smith, Ariana Grande, Alicia Keys, los comediantes Billy Eichner y Chelsea Handler, y el creador de "Family Guy", Seth MacFarlane.



A esto se suma un tercer desarrollo, una serie biográfica sobre el productor y rapero Dr. Dre llamada "Vital Signs". Sin embargo, el reporte cuenta que la estrategia es mayor, indicando que Apple estaría buscando shows "comparables con programas alabados por crítica y público como ‘Westworld’ de HBO y ‘Stranger Things’ de Netflix" y que la oferta podría llegar a los clientes a fines de este año por u$s 10 mensuales.



La firma de Tim Cook no busca competir con servicios como Netflix, Hulu o Amazon Prime: su objetivo es mejorar su posicionamiento frente a Spotify, que tiene una leve oferta de videos pero que sigue dominando el mundo del streaming de música a un año y medio del estreno de Apple Music.