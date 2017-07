Anuncian el Personal Fest para noviembre

Personal y Huawei anunciaron que la nueva edición del festival internacional de música se desarrollará el 11 y 12 de noviembre de este año en el Club Ciudad de Buenos Aires. Aunque todavía no se conocen los artistas que participarán, desde la organización informan que será un line up que "quedará en la historia". En sus 11 ediciones, el evento convocó a más de 650.000 personas que disfrutaron de más de 500 bandas internacionales y nacionales. El año pasado se destacaron Andrés Calamaro, NTVG, The Kooks, Cypress Hill, Mystery Jets, The Strypes, Stone Giant, The Magic Numbers, Richard Ashcroft y Jamie Cullum, entre otros.