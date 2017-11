Amazon podría lanzar una serie de "El Señor de los Anillos"

De acuerdo a una nota de Variety, Warner Bros. y los responsables de los derechos de J.R.R. Tolkien están en charlas con Amazon con el fin de cerrar un acuerdo para adaptar los libros a la pantalla chica y el mismo Jeff Bezos estaría involucrado en la negociación.

La cifra que se maneja para hacerse de los derechos es de entre u$s 200 y u$s 250 millones. Al parecer Bezos y compañía saben del potencial que tiene una adaptación de uno de los libros más importantes, sobre todo después del éxito que tuvieron las películas en la década pasada.

Otros a los que se ofreció un acuerdo, según Deadline, son Netflix y HBO, aunque esta última dijo no estar interesada. Vale la pena mencionar que los 250 millones equivalen solo a los derechos de Tolkien y que una temporada costaría entre u$s 100 y u$s 150 millones.

La adaptación también llegaría lógicamente de la mano de Amazon y de los estudios Warner Bros TV, esperando superar el éxito de la trilogía cinematográfica original qué recaudó en taquilla poco más de u$s 2900 millones.