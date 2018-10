Álvarez Morales: "El 60% de la gente usa promociones para ir al cine"

- ¿Cómo es el negocio de las salas de cine en este momento?

- Argentina tiene una taza de visita al cine de 45,5 millones de personas por año, un poco más de la población, que son 44 millones. Está un poco por debajo de la línea de Chile y Colombia. En comparación con Estados Unidos estamos bastante por debajo, tiene 4 veces la población por año que va al cine.

- ¿Es una media histórica?

- No, en Argentina en los años 70 había 2000 salas y se llegó a tener 70 millones de espectadores. Hoy hay más de 800 en funcionamiento permanente. Y hay proyectos de nuevas de cadenas, como en nuestro caso en Neuquén. Al cine lo vemos muy sólido. Este fue año de Mundial, el cual cae en julio, coincide con las vacaciones de invierno y siempre tiene impacto en los cines. Sin embargo vamos a terminar 2018 con 45,5 millones de espectadores y es un número muy bueno porque durante Brasil 2014 se vendieron 44 millones tickets. No es poca cosa.

-¿Y en relación a 2017?

- Estimamos un 4% por debajo en comparación con el año pasado, y la caída la atribuimos a los títulos pura y exclusivamente. Nosotros somos una industria totalmente "películodependiente". En la crisis de 2001 nosotros no perdimos ni un espectador en ese año. Habiendo títulos la gente sigue yendo al cine. Creo que es una explicación de Manolito de Mafalda: la gente en plena crisis va a comer afuera y habla de la crisis, se junta y habla de la crisis, pero cuando vas al cine no hablas, vas a hacer lo que el director quiere hacer con tus sentimientos. Y cuando lo miras en el valor que tienen estas dos horas es bajísimo, teniendo en cuenta un ticket promedio a $ 120. Habrá otras entradas más caras, dependiendo del formato.

- ¿El ticket promedio en relación a otros países cómo está?

- Bueno, si me lo preguntabas hace tres meses era una situación, me lo preguntas hoy y es mucho más barato por la caída del peso, nuestro ticket está muy abajo. Pero también era un ticket muy razonable en comparación con otros mercados.

- ¿Están pensando en aumentar el precio?

- Lo que estamos haciendo es tratar de acompañar lo que la gente puede hacer. A nosotros, como a todos, nos van subiendo todos los costos. Si vos miras hasta agosto, si mal no recuerdo, el aumento del ticket de punta a punta fue de 21% cuando la inflación fue bastante mayor a eso. Si bien algunos precios pueden ir subiendo en lo que figura en la boletería, el efecto que se aminora con las promociones propias y de terceros, me refiero a propias con el día miércoles, jubilados, niños; y también están las que tenemos con socios estratégicos, que hacen que se vaya incrementando su uso, por lo cual va achicando el ticket promedio.

- ¿Qué porcentaje de espectadores utiliza promociones?

- Las promociones juegan un papel fundamental. Su uso estará alrededor de 60%. Lo cual es muy bueno porque no hay muchos locales de retail, ni muchos lugares de entretenimiento que puedas acceder con promociones los siete días de la semana. Vos vas al cine de lunes a viernes y seguro vas a tener un descuento con nuestros socios estratégicos, en algunos casos hasta sábado y domingos inclusive. Cuando miras otros negocios u otras industrias, tenés el "martes de hombres", "miércoles de mujeres", el jueves "el día de los zapatos", por decir cualquier cosa... Aca sin embargo es un punta a punta.

- ¿Cuántas promociones tienen actualmente?

- Nosotros lo que buscamos es llegar a diferentes tipos de audiencia, entonces tomamos un banco específicamente, tomamos dos compañías de celulares, por ahí dos diarios... Entonces vamos abarcando y se va comunicando con muchos mas consumidores. Puede ser que una persona tenga cuenta en mas de un banco, pero tratamos de ir dividiendo y buscando para darle a la mayor cantidad de consumidores posibles y llevarles una propuestas que les convenga. Estamos en un momento difícil y creemos que la gente está buscando gratificaciones más cortas o mas pequeñas, y creemos que el cine exactamente "calza" en esa necesidad. El cine por lo general es un entretenimiento que estuvo al alcance de todos, porque es multitarget a nivel socioeconómico y a nivel etario, y buscamos que siga de esa manera.

- En la crisis de 2001, donde la gente no ahorraba justamente era en entretenimiento...

- Incluso te diría que la gente dejaba de ir a comer afuera. En los patios de comida también había una merma de consumo. Y nosotros salimos con una promoción muy fuerte de precios.

- Se dice que el verdadero negocio de las salas es el "candy, ¿es real esto? ¿cómo funciona?

- Es cierto, es una "pata" importantísima del negocio. De hecho, los cines previos a la llegada de las salas multipantalla estaban en extinción. Y cuando empezamos con las cadenas en 1996, se apoyó mucho en el candy. Lo que hay es una falsa creencia de que en el candy es donde se hacen fortunas. No es así, porque el consumo no es tan importante como en otros países, como EE.UU, donde la cantidad de gente que consume en es prácticamente la misma que compra entradas.

En Argentina no sucede eso. Por ahí es un 30% la gente que consume en el candy acá. Pero sin ese porcentaje sería casi imposible seguir adelante con las inversiones. Hoy pensar en una compañía multipantalla sin candy no sería posible. No podríamos mantener la estructura, la calidad de servicio, limpieza, las ultimas tecnologías...