Ahora revelan que Facebook permite la piratería de películas

Tras el escándalo generado por las fake news y haber sido señalada durante el reciente Mundial de Rusia como uno de los sitios más utilizados para acceder a las transmisiones ilegales de los partidos, Facebook vuelve a estar en la mira, esta vez por la piratería de películas.

Una investigación de la web de noticias Business Insider reveló que en la red social existen decenas de grupos creados para compartir películas piratas, tales como Full HD English Movie y Free full movies 2018, ambos con más de 100.000 miembros; (W.O.S) Its Free why you Complaining Main Movie Group, con 76.000 miembros; Watch Free Full Movies HD, con 41.000 miembros y Share link watch full HD movie online 2018, con 7.000 miembros, según relevan en la web TodoTVNews.

Algunos de estos se encuentran vinculados a otras webs que ofrecen las películas mediante links ilegales a través de servidores externos de terceros, al tiempo que otros alojan incluso las películas en los servidores de Facebook.

Al ser consultados por Business Insider, un vocero de la plataforma de Mark Zuckerberg señaló que "no es su responsabilidad" eliminar el contenido.

"No es nuestra responsabilidad eliminar ese contenido hasta que se realice la denuncia por parte del propietario de sus derechos", explicaron.

"La red social no está en condiciones de determinar qué contenido infrinje los derechos de autor", agregó el vocero, que animó a los titulares de los derechos a denunciar sobre la difusión de sus contenidos mediante los canales de información en línea que posee la plataforma.

"Tenemos un equipo global que procesa estos informes en distintas zonas horarias, y mediante ellos desactivamos las cuentas que infringen reiteradamente los derechos de Propiedad Intelectual. Además de los procesos de informes manuales, hemos dedicado recursos importantes a herramientas de derechos de autor como Rights Manager que ayuda los titulares de derechos gestionar su PI en la plataforma", explicó.

Las explicaciones parecen insuficientes teniendo en cuenta que Facebook cuenta actualmente con 15.000 personas trabajando en materia de seguridad y revisión de contenido, cifra que aumentará hasta los 20.000 para fines de 2018.

De todas formas, desde la compra en el año 2017 de Source3, una compañía especializada en la detección de vídeos no autorizados, la red social asegura haber eliminado más de 2,8 millones de piezas de contenido proveniente de 370.000 usuarios que infringían los derechos de usuario.