Adiós al 3D, Hollywood apuesta todo a la realidad virtual

Cuando Fox estrenó "Misión Rescate" (The Martian) el público pagó para ver a Matt Damon encarnar a un científico que se vale por si mismo después de quedar abandonado en el planeta rojo.

Pero este año también, los fanáticos de la película podrán dar un paso más probándose el traje espacial de Damon al utilizar un casco de realidad virtual y comprar la "experiencia" inmersiva que desarrolló el laboratorio de innovación de Fox.

El proyecto es una mezcla de videojuego interactivo y narración de películas a la antigua. También es uno de los primeros esfuerzos comerciales de realidad virtual que surge de Hollywood, una industria que busca crear nuevas fuentes de ingresos y mira hacia un modelo de negocio centrado más en lo digital. Es que la venta de tickets ha decaído a causa de la competencia con los servicios de streaming, lo mismo que la venta de productos físicos como el DVD y los Blu Ray. El lanzamiento de The Martian VR ("Misión rescate Realidad Virtual") también es un indicativo de como las empresas de medios se acercan a la tecnología que genera el mayor entusiasmo en la industria de los videojuegos.

"No queríamos que esto fuera una herramienta de mercadotecnia. Queremos que sea una incursión comercial que podamos vender. Con el fin de lograr que los consumidores quieran usarlo una y otra vez", declaró Mike Dunn, presidente global de Fox Home Entertaiment.

Otros estudios también intensifican su producción de realidad virtual. Sony Pictures desarrolló una pieza de la película "En la cuerda floja" (The Walk) y produjo otro para promocionar "Escalofríos" (Goosebumps), protagonizada por Jack Black.

El estreno de la experiencia The Martian VR en el Consumer Electronics Show (CES) fue una fiesta de presentación para la nueva tecnología. Los asistentes hicieron fila para probar los juegos más nuevos, desde Oculus Rift, la empresa de realidad virtual que Facebook compró por u$s 2000 millones en 2014 (y cuyo casco se venderá a u$s 600 a la brevedad), hasta un viaje en una montaña rusa en el stand de Gear VR de Samsung.

Por otra parte, según releva el diario Financial Times, los grandes grupos de medios empiezan a respaldar su interés en la realidad virtual con dinero. Disney fue una de varias que invirtieron en una ronda de recaudación de fondos de u$s 65 millones para Jaunt, un grupo de realidad virtual con sede en Silicon Valley.

Thomas Full, fundador y presidente del estudio Legendary Entertaiment ("Godzilla" y "Titanes del Pacífico", invirtió en Magic Leap, que desarrolla experiencias de inmersión en realidad virtual.

James Murdoch, presidente ejecutivo de Fox es un convencido de la potencialidad de la realidad virtual. "Muy pronto vamos a tener entretenimiento que no se podrá distinguir de la realidad" afirma.

Mientras, el canal de cable Syfy (NBCUniversal) lanzará la nueva serie multiplataforma "Halcyon", que contará de 10 capítulos para la TV lineal y servicios de TV Everywhere y otros cinco que estarán disponibles para el visor Oculus Rift. "Halcyon" será una serie policial de ciencia ficción ambientada en el año 2058 que seguirá las investigaciones de la Unidad de Crímenes de Realidad Virtual. El desarrollo de los episodios en RV los llevará a cabo el estudio Secret Location, con base en Toronto, Canadá. Y a principios de febrero Netflix anunció que desarrollará un dispositivo de realidad virtual independiente de los dispositivos móviles, consolas y PC. Apple y Google también se encuentran invirtiendo en esta tecnología desde 2015.

De acuerdo a la firma de investigación Statista, el mercado de la RV alcanzará un valor de u$s 3800 millones en 2016 y llegará a los 5200 millones en 2018.