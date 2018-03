A&E estrena la miniserie "Gangland Undercover"

A&E estrena el viernes a las 23 hs una miniserie basada en la vida real de Charlie Falco, quien llevó durante tres años una doble vida como informante de la ATF plantado dentro de una de las históricamente más peligrosas bandas de motociclistas, "Los Vagos" de California- un grupo criminal involucrado en el tráfico de drogas, contrabando de armas, lavado de dinero y asesinato. Inicialmente, Falco asumió la tarea como infiltrado por auto-preservación, para evitar 20 años de prisión por cargos de drogas, pero su perspectiva cambió a medida en que fue avanzando la investigación, y el caso se convirtió para él en una búsqueda para alcanzar justicia. La Operación 22 Verde, con cuyo nombre se conoce este caso, finalizó en marzo de 2006 con el arresto de 25 miembros de la pandilla.

La miniserie de seis episodios se basa en las memorias de Falco del año 2013, "Vagos, Mongols, and Outlaws: My Infiltration of America’s Deadliest Biker Gangs", y está protagonizada por Damon Runyan ("Mas Barato por Docena 2"); Melannie Scrofano ("Robocop"); y Ari Cohen ("El Hombre que salvó la Navidad"), entre otros.