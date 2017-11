A un mes de su estreno, arrancó la millonaria máquina de Star Wars

El próximo 14 de diciembre se estrena en la Argentina "Star Wars Episodio VIII: Los últimos Jedi" (el 15 en EE.UU). Se trata de la segunda película de la saga producida por Disney tras la compra de el estudio LucasFilm por u$s 4000 millones a George Lucas, quien de todas formas colabora como consultor.

Su inminente debut no sólo conmociona a los fanáticos de la historia que comenzó en 1977, sino que también ha puesto en marcha la millonaria maquinaria de negocios y merchandising.

En primer lugar, según pudo averiguar El Cronista, la preventa en los cines locales ya es todo un éxito, y en el Imax por ejemplo es récord. Para el mediodía del día 16 de noviembre, cuando se autorizó la venta anticipada, se habían vendido 2000 entradas, y a la fecha son 4500 los tickets comercializados, con varias funciones agotadas. De hecho, en esta sala de pantalla gigante anunciaron que van a agregar una función de trasnoche para el día viernes 15 de diciembre, y en breve comenzarán con la venta de la segunda semana. En tanto, la salida en los cines de la cadena Showcase se lleva a cabo sin prisa pero sin pausa. Es que en las salas tradicionales la gente sabe que tiene más opciones y compra con más tiempo.

En este sentido, según una nota publicada por el Hollywood Reporter, el filme tendría un debut récord durante su primer fin de semana, para convertirse en el estreno más taquillero de 2017, con una cifra que superaría los u$s 200 millones.

De acuerdo a los expertos, se trata de una suma predecible, tomando en cuenta que "El Despertar de la Fuerza" (2015) se estrenó con una taquilla de más de u$s 248 millones.

Sin embargo, 2017 ha sido un año relativamente bajo para la industria cinematográfica. Más allá de los u$s 96 millones de "Justice League" estos son los mayores debuts del año según Box Office Mojo: "La Bella y la Bestia" (u$s 174.750.616); "Guardianes de la Galaxia Vol. 2" (u$s 146.510.104); "It" u$s 123.403.419; "Thor: Ragnarok" (u$s 122.744.989) y "Spider-Man: Homecoming" (u$s 117.027.503); y "Rogue One: A Star Wars Story" el año pasado arrancó con u$s 155 millones.

Marcas y negocio

Teniendo en cuenta que los ingresos por merchandising generados por "Star Wars" entre 1977 y 2015 se situaron alrededor de los u$s 20.000 millones; y que sólo "The Force Awakens" recaudó en este rubro en 2016 un estimado de u$s 5000 millones, no suena raro que muchas firmas quieren asociarse con la franquicia.

Por un lado Samsung acaba de sacar a la venta una aspiradora robotizada cuyo diseño se ha realizado a imagen y semejanza de Darth Vader y los Stormtrooper. Se trata de una edición limitada del modelo Powerbot VR7000 que se puede adquirir por u$s 699.

Por otra parte, Disney/Lucasfilm anunciaron en septiembre una alianza con seis grandes marcas para promocionar en todo el mundo "The Last Jedi".

Se trata de Christian Louboutin, General Mills, Nissan, Royal Philips, Verizon y Vizio.

En el caso de Christian Louboutin, además de zapatos exclusivos, posee una línea de cosméticos y más de 135 boutiques en todo el mundo, y podría lanzar una colección de maquillaje asociada al filme.

Verizon es una compañía global de banda ancha y comunicaciones. General Mills opera en el mundo de las marcas de alimentos, por lo que "The Last Jedi" pudiera volver a las cajas de cereales y snacks.

Nissan por su parte acaba poner a disposición el Kicks Dark Light, que contará con numerosos detalles inspirados en la nueva película, y ofrecerá dos presentaciones: una bitono carrocería blanca con techo negro y otra totalmente en negra.

La marca de autos había ofrecido el año pasado el modelo Rogue One, en tributo a "Rogue One: A Star Wars Story".

Royal Philips es una empresa de tecnología con sede en los Países Bajos que se vinculará con "The Last Jedi" a través de sus productos diseñados para el cuidado de la salud y estilo de vida. Y Vizio es una conocida empresa de productos electrónicos, especialmente televisores y barras de sonido.