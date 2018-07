A pesar del Mundial, junio fue un gran mes para los cines locales

A pesar del Mundial de Rusia, el mes de junio terminó siendo un muy bueno para los cines locales ya que se vendieron 4.215.000 entradas. Se trata de una mejora del 38% en relación al flojo junio del año pasado. Aunque quedó debajo de junio de 2015, que fue el año récord de la exhibición en la Argentina, con una diferencia negativa de un 18%, según releva el sitio Cinesargentinos.com en base a datos aportados por la consultora Ultracine.

De todas formas hay que destacar que se vendieron medio millón de entradas más que el mes de mayo pasado, y obviamente el empuje fue gracias a "Los increíbles 2" y "Jurassic World", que despacharon 1.843.000 de tickets en el primer caso y 860.000 en el segundo.

De acuerdo a las cifras de la web Box Office Mojo, el film de los estudios Pixar lleva acumulados en nuestro país u$s 6,6 millones y a nivel mundial u$s 646 millones, mientras que la continuación de la saga de los dinosaurios ya tiene ingresados u$s 2,9 millones en salas nacionales y un poco más de u$s 930 millones en todo el planeta.

El top 5 de las películas más exitosas este mes en Argentina lo completan "Deadpool 2" con 293.000 (ya pasó el millón de localidades desde su llegada a las salas a mediados de mayo); la argentina "Animal" con 227.000; y "Avengers infinity war" que metió 153.000. En el caso de esta última producción hay que decir que se trata del estreno más visto este año a nivel global con una taquilla general de más de u$s 2000 millones.

El 16 de julio comienzan las vacaciones de invierno, y films como "Hotel Transylvania 3"; "Bañeros 5"; "Rascacielos" con Dwayne Johnson; y "Misión imposible 6" harán de las suyas en las boleterías.

Por otra parte, y también de acuerdo a una evaluación de los especialistas de Cinesargentinos.com, el mes de agosto será muy fuerte para la cartelera del país gracias a los estrenos de varias producciones nacionales que darán que hablar.

El 2 de agosto llegará a las salas "El amor menos pensado" con los protagónicos de Ricardo Darín y Mercedes Morán; el 9 estrenarán "El ángel" sobre la historia del asesino serial Robledo Puch, con el "Chino" Darín y también Mercedes Morán; el 16 "Mi obra maestra" con las actuaciones estelares de Guillermo Francella y Luis Brandoni; el 23 será el turno de "Cuando dejes de quererme" con Flor Torrente, Miki Esparbé y Eduardo Blanco; y el 30 "La quietud" del realizador Pablo Trapero, con Martina Gusmán y la actriz franco/argentina Berenice Bejó ("El artista").