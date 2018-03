"50 Sombras de Grey" elegida la peor película

La película "50 Sombras de Grey" obtuvo cinco galardones en los Razzie Awards, la ceremonia en la que se eligen las peores producciones del año. Este film compartió el título de peor película junto a "Los 4 Fantásticos", en tanto que sus protagonistas Dakota Johnson y Jamie Dornan fueron elegidos en el rubro actores protagónicos y en la terna como peor pareja cinematográfica.

En el rubro dirección, el galardón fue para Josh Trank, por "Los 4 Fantásticos", mientras que Eddie Redmayne fue designado el peor actor de reparto por su papel en "Jupiter Ascending".

Por otra parte, Kaley Cuoco, conocida por su labor en la serie televisiva "The Big Bang Theory" se alzó con la estatuilla a la peor actriz de reparto por sus actuaciones en "Alvin & The Chipunks: Road Chip" y "The Wedding Ringer".

Curiosamente, Sylvester Stallone, quien tiene un récord de 33 nominaciones en la historia de estos premios, fue consagrado con el "Razzie redentor", un rubro especial con el que se reconoce a antiguos ganadores por alguna buena actuación, en este caso por la película "Creed".