Obama en Argentina: 11 aviones de EE.UU. custodiarán la tranquilidad aérea

Sin dudas, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, es uno de los hombres más poderosos del mundo y, por consiguiente, uno de los más custodiados. Y así se está haciendo notar en los preparativos de su visita al país a partir de mañana.

Es más. Mientras el Jefe de Estado realizaba la histórica visita a Cuba, las fuerzas de seguridad estadounidense terminaban de desplegar un impresionante operativo de seguridad que incluye dos limunisinas blindadas denominadas "la bestia" que ya transitan por la Ciudad de Buenos Aires.

Pero a la par que los vehículos se llevan todas las miradas por las calles de Buenos Aires, no solo por su fisonomía sino por los adelantos tecnológicos y de seguridad, al Aeropuerto de Ezeiza no paran de aterrizar aviones cargas con elementos de seguridad para cubrir la visita del presidente de los Estados Unidos, su familia y una comitiva conformada por más de 800 políticos y empresarios.

Un sitio de "fotos espías" llamado ‘Aviones en Ezeiza’ logró captar la llegada al país de algunos de los Boeing C-17 Globemaster III de la Us Air Force, lo que vendrían a ser las versiones supermodernas de las históricas "chanchas" de la Fuerza Aérea Argentina, encargadas del traslado de personal militar y los autos en los que se moverán los hombres del servicio secreto de los Estados Unidos.

Lo que será la sexta visita de un presidente del gigante del norte a la Argentina implicó, hasta ayer, la llegada de 11 aviones de la Fuerza Aérea de los EE.UU, de los que, según se explica en ‘Aviones en Ezeiza’, dentro del aeropuerto internacional ocho aterrizaron el mismo día.

Otros dos llegaron a el aeropuerto de El Palomar. Se trata de las unidades que traían todo lo relacionado a las telecomunicaciones, ya que en esa zona el ejercito estadounidense montará un centro de vigilancia y también logístico.

Por el lado de las Fuerza Aérea Argentina, fuentes militares confirmaron a la agencia DyN que se desplegarán los aviones de combate Pucará y Pampa, que tendrán una función operativa de apoyo.

El problema que se presenta es que los aviones argentinos son viejos o limitados en sus funciones al punto que no logran la velocidad ni la altitud a la que llega el Air Force One, el avión presidencial de los Estados Unidos.

Según publicaron otros medios, el Pucará tiene una altura máxima de vuelo de 6000 metros y una velocidad máxima de 450 kilómetros por hora, mientras que el modelo Pampa, alcanza los 9000 metros y los 750 kilómetros por hora. En cambio, el avión presidencial de Obama puede volar a una altura de 14.000 metros y alcanzar una velocidad máxima de 950 kilómetros por hora.

Pero, a pesar de no tener ningún avión que alcance al que traerá mañana a Obama y su familia, el Gobierno decidió asignar dos Pampa que están en condiciones de partir desde la IV Brigada Aérea de Mendoza. En tanto, los Pucará saldrán de la II Brigada Aérea de Reconquista, en Santa Fe.

Pero esto no significa que el avión presidencial de los Estados Unidos se quedará sin custodia. El país del norte tendría cuatro F-16 que acompañarán el vuelo del el Boeing VC-25. Además, la comitiva estadounidense traerá los helicópteros Black Hawk, uno que trasladará a Obama y otros de escolta.