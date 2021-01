Carlos Iannizzotto, de Coninagro: "El Gobierno no tiene una visión amplia, solo está viendo su problema de caja”

La confederación que agrupa al sector cooperativo argentino está “en total desacuerdo” con la medida que dispuso el Ministerio de Agricultura, que pone un cupo diario para la exportación de maíz de 30.000 toneladas diarias. Sin embargo, en Coninagro sostienen que el camino no es a través de un paro, sino del diálogo.

Carlos Iannizzotto, presidente de la entidad , conversó con El Cronista y detalló: "El Gobierno no tiene una visión amplia que potencie al sector agroindustrial. Solamente está viendo su problema de caja”.

-¿Por qué Coninagro no se sumó a la medida?

Coninagro no se sumó a la medida porque consideramos que no es oportuna, hay que extremar el diálogo . Tal es así que ayer participamos en la mesa del trigo, y hoy participamos en la mesa del maíz , junto con el consejo agroindustrial, donde llevaremos nuestras propuestas para defender los intereses de los productores. Creemos con firmeza y convencimiento que no va a haber desabastecimiento de maíz.

Para solucionar el problema de precios, por una parte, el sector privado tendrá que asumir su responsabilidad y, por otra, ver posiciones en conjunto con el Gobierno, para así cuidar el bolsillo del ciudadano. Pero, el Estado tiene que mirarse a sí mismo porque es uno de los grandes causantes del aumento de precios .

- ¿Sienten que el Gobierno no los perjudica con el cupo diario de 30.000 toneladas?

Claro que nos perjudica, estamos en total desacuerdo con la medida. Por eso ayer le enviamos una carta al señor Ministro, en la que manifestamos que apoyamos la medida de levantar la restricción de exportación, pero al establecer un cupo nos parece, en forma unilateral, que es totalmente contraproducente, y es una manera de seguir siendo intervencionista.

-¿Cómo deberían ser las intervenciones del Gobierno?

Necesitamos un Estado que intervenga, pero en forma ágil. Promoviendo y alentando la exportación. Mediante un trabajo juntos para cuidar y desacoplar los precios internacionales de los nacionales, pero con políticas públicas y privadas a través de la concertación. El problema de precios en la Argentina, incluído el problema del precio del dólar, está más vinculado al déficit del Estado, que a los problemas del sector privado. Tenemos que trabajarlo de forma conjunta.

Rechazamos las medidas oficiales que se tomaron ayer, pero el diálogo sigue y eso es muy bueno. Hoy estaremos sentados para ver que alternativa hay y por eso Coninagro no para.

-¿Cómo está el vínculo con las demás entidades de la Mesa de Enlace?

Ayer estuvimos reunidos con las entidades de la Mesa, prácticamente hay reunión todos los días, por lo que el vínculo es muy fuerte. Estamos totalmente de acuerdo en la defensa al productor, en la necesidad de exportar más, de buscar alternativas de mejores precios en el mercado interno. En lo único que tenemos una visión diferente es en el paro .

En el sector cooperativo no vemos ni la necesidad, ni la presión. No es una medida tomada de forma unilateral, sino todo el consejo de Coninagro sigue apoyando un diálogo con convicción y lo continuaremos porque vemos que el Gobierno responde, pese a que no hay todavía alguna medida a favor de lo que solicitamos.

-¿La menor exportación de maíz impulsará sojización?

Es muy posible. Creemos que efectivamente necesitamos acordar una política del sector agroindustrial como lo venimos haciendo desde la Mesa de Enlace y, Coninagro con su plan de alentar a la inversión productiva, federalizar la economía y la política, porque también hay que aumentar el protagonismo de las economías regionales. Es un error sojizar, no estamos de acuerdo. Es un profundo error depender solamente de la soja.