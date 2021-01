Gioja: hay "acuerdo generalizado" para que Alberto Fernández presida el PJ

El diputado del Frente de Todos y jefe del PJ, José Luis Gioja, afirmó hoy que hay "acuerdo generalizado" en el peronismo para que el mandatario Alberto Fernández presida el Partido Justicialista (PJ) como cabeza de una lista de unidad, y advirtió que, rumbo a las elecciones legislativas, el oficialismo necesita "tener un poquito más" de legisladores para asistir al Poder Ejecutivo en el Congreso.



"Tenemos que hacer una muy buena elección, y para hacerlo hace falta seguir pechando y mucho por la unidad del justicialismo y la del Frente de Todos, que es la unidad del progresismo en Argentina", subrayó Gioja en declaraciones a Radio El Destape.



El exgobernador de San Juan planteó que "está demostrado que hace falta tener un poquito más de diputados para poder ser más ágiles en el tratamiento de algunas leyes que el Poder Ejecutivo necesita".





Sobre la vida interna del peronismo, Gioja consignó que los dirigentes están trabajando en un "proceso de normalización institucional del PJ, porque ha habido una prórroga en el mandato de las autoridades por el coronavirus".



Tras indicar que se fijó la fecha del 21 de marzo próximo como plazo para la renovación de autoridades, el jefe del PJ ratificó el objetivo de conformar una "lista de unidad" encabezada por Fernández



"En esa tarea estamos, es el mejor camino a seguir y hay acuerdo generalizado para que así sea", dijo sobre la propuesta del peronismo para que el Presidente lidere una nómina de unidad.





"Le sirve mucho al justicialismo y también le va a servir a él como Presidente, para tener el volumen político que tiene que tener", razonó.



No obstante, Gioja aclaró que "unidad no significa uniformidad ni mucho menos, sino unidad en la diversidad y la posibilidad de poder discutir".



"Sabemos que nuestros adversarios no descansan y tienen un montón de armas apropiadas y otras no tanto; sabemos que manejan sectores de poder importantes como sectores de la Justicia, la prensa y sectores económicos muy concentrados", evaluó el dirigente justicialista sobre la oposición.



Rumbo a las elecciones legislativas de octubre, Gioja postuló que "la verdad que tiene que ver con los intereses del pueblo tiene que imponerse, y está más que claro que todas nuestras acciones y programas tienen que ver con poner en primer lugar, en esa agenda, la defensa de los intereses de nuestro pueblo".