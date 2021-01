El Gobierno cierra la circulación nocturna: firman DNU y se anuncia esta tarde

El presidente Alberto Fernández le pondrá el sello a la decisión consensuada con los gobernadores, en vistas del aumento de casos de coronavirus. Se ultiman detalles, pero la medida de adoptar una cuarentena nocturna en todo el país se oficializará durante el día y comenzaría a regir desde mañana a las 23.

"Las medidas van a estar esta tarde definidas. Se están redactando en este momento. Y van a estar publicadas mañana, cuando van a empezar a regir", explicó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, durante un acto en el Instituto Malbrán, que encabezó junto al ministro de Salud, Ginés González García.

Asimismo, dejó en claro que, si el aumento de casos de coronavirus se sigue sosteniendo, "tenemos la decisión del Gobierno nacional, los gobernadores y los intendentes de avanzar en medidas de restricción de la circulación".

"No hay que dejarse llevar por la foto de un día, sino tener una mirada sistémica: no hay que mirar solamente la cantidad de casos", aclaró el ministro coordinador, para luego insistir: "Si esto se sigue acentuando, vamos a tomar las decisiones que tengamos que tomar. No va a haber especulación electoral".

Ayer, el jefe de Estado estuvo reunido con los gobernadores de las 23 provincias, además del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para analizar la limitación de la circulación de personas en horario nocturno y los encuentros sociales y se expresaron a favor de medidas para disminuir los contagios de Covid-19.

Si bien ayer había trascendido que el horario del "toque de queda" podría ser de 23 a 6, algunos se inclinaban para que comience a la medianoche, para sostener la golpeada actividad gastronómica, uno de los sectores más golpeados en 2020.

Ayer, desde Olivos dejaron en claro que los mandatarios tendrán "margen de aplicación" en sus distritos para la limitación a la circulación nocturna transitoria.

Por otra parte, otra de las medidas que se analizan por parte del Gobierno están vinculadas con el tránsito aéreo. Mientras que desde el Ministerio de Salud insistían con prohibirlo, Fernández avanzaría con "acotar los viajes al exterior".

También se baraja exigir el test PCR a un pasajero que llega por vía aérea a las provincias. Algunos gobernadores evitaban esta medida para auspiciar el turismo.