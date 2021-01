Biden sobre los disturbios en el Capitolio: "Esto no es una protesta, esto es una insurección"

El presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, se refirió a los incidentes en el Capitolio, cuando un grupo de militantes pro-Trump ingresó al edificio mientras el congreso se preparaba para certificar la victoria de Biden en las elecciones de Noviembre. Los legisladores debieron salir del recinto y la sesión quedó postergada.

Desde Wilmington (Delaware), Biden dijo que los disturbios llevados a cabo por un "pequeño número de extremistas", no representaban al país e instó al presidente Donald Trump a defender la Constitución.

"A esta hora, nuestra democracia está bajo un asalto sin precedentes, distinto de todo lo que hemos visto en los tiempos modernos. (...) Permítanme ser muy claro. Las escenas de caos en el Capitolio no reflejan la verdadera América. No representan lo que somos. Lo que vemos es un pequeño número de extremistas dedicados a la anarquía. Esto no es disenso, es desorden, es caos. Está al borde de la sedición. Y debe terminar ahora," dijo Biden.

"Amenazar la seguridad de los funcionarios electos no es una protesta, es una insurrección", dijo Biden. "El mundo está mirando. Como tantos otros americanos, estoy conmocionado y triste de que nuestra nación, por tanto tiempo faro de luz y esperanza para la democracia, haya llegado a un momento tan oscuro".

"Las palabras de un presidente importan, no importa lo bueno o malo que sea ese presidente. En el mejor de los casos, las palabras de un presidente pueden inspirar. En el peor de los casos, pueden incitar. Por lo tanto, le pido al presidente Trump que salga en la televisión nacional ahora para cumplir su juramento y defender la Constitución y exigir el fin de este asedio", dijo Biden en un discurso a los estadounidenses.

Mientras tanto, se decidió desplegar a la Guardia Nacional en Washington D.C. y la alcaldesa Muriel Bowser anunció un toque de queda para las 6 de la tarde. Varios policías resultaron heridos y al menos uno tuvo que ser trasladado a un hospital