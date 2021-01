Santilli: “La vacuna también es el trabajo, la seguridad y la educación”

El vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, afirmó que “la vacuna (contra el coronavirus) también es el trabajo, la seguridad y la educación”.

El funcionario, que también está cargo del Ministerio de Seguridad de la Ciudad, publicó una serie de reflexiones en un hilo de Twitter:

“Entiendo que estés angustiado porque te quedaste sin laburo, porque tuviste que cerrar tu local, porque la plata no te alcanza, porque querés ir sin miedo de tu casa al trabajo y del trabajo a tu casa, porque tus hijos no pueden ir a la escuela y porque no podés tener la vida que soñaste para tu familia. También porque lamentablemente perdiste un familiar o un ser querido por este virus tan terrible.

“El 2020 estuvo plagado de incertidumbre, donde la pandemia nos dejó una crisis que profundizó los problemas estructurales que tiene el país desde hace décadas: una pandemia de pobreza, de gente que perdió su trabajo, de miles de pymes que tuvieron que cerrar, de deserción escolar y también de extrema violencia.

“Problemas que tienen millones de argentinos, por eso hay que trabajar en equipo, dialogar, construir y ponerse de acuerdo para solucionarlos de una vez por todas. En la Ciudad tuvimos muchos obstáculos en los últimos meses, pero como dije alguna vez, no van a poder quitarnos las ganas de tener un país mejor.

“Sin embargo, hiciste y seguís haciendo un esfuerzo muy grande, tan grande como el corazón de los trabajadores esenciales que estuvieron en el frente de batalla desde el primer día y que acompañamos en cada momento.

“Siempre supimos que la salud de las personas no era sólo cuidarse del coronavirus. También es la salud emocional, poder seguir trabajando, estudiar, producir, avanzar, sentirse parte. ¿Qué hicimos nosotros? Pensar en la gente y hacer.

“Por eso estuvimos en cada barrio acompañando a comerciantes y emprendedores que tuvieron que cerrar sus puertas durante mucho tiempo. Supimos y entendimos lo duro que fue para ellos porque los escuchamos y nos pusimos en el lugar del otro. Cada reapertura significó un volver a empezar.

“Es importante que nos enfoquemos en alentar (en vez de ahuyentar) a todos aquellos que quieren invertir y generar más trabajo, que algunos entiendan que la educación es la herramienta igualadora de oportunidades, y que necesitamos vivir más seguros donde el que las hace las pague.

“Por eso hay otra vacuna que necesitamos los argentinos para combatir todo lo malo que nos deja esta pandemia y es la que viene con una dosis de más trabajo, más educación y más seguridad.

“No queremos que te acostumbres a vivir mal. Vamos a seguir trabajando porque hay un futuro mejor para todos y necesitamos que sea a partir de hoy mismo.

“Feliz año y sigamos cuidándonos entre todos”.