Por temor a una devaluación, el rendimiento de los bonos dólar linked se hunde en negativo

Cambia el año pero no las preocupaciones de los inversores. La constante demanda de bonos dólar linked y de bonos CER por parte de los ahorristas se mantiene, de la mano de las necesidades de indexar pesos a la dinámica inflacionaria o devaluatoria. Por los temores de un salto en el tipo de cambio, los inversores se posicionan en bonos dólar linked, lo cual hace que las tasa de interés de los mismos sean negativas tanto entre los soberanos como en los corporativos.

Los bonos dólar linked han tenido una importante demanda en los últimos meses por parte de los inversores ante la búsqueda de cobertura devaluatoria, lo cual hizo que las tasas de interés que pagan los mismos caiga debajo de cero. De esta manera, el bono solo ofrece una protección ante una devaluación y no devenga tasa. De hecho, el inversor terminaría perdiendo dinero en caso de mantener el bono hasta el final. Salvo contadas excepciones, como algunos bonos de Panamerican Energy o IRSA, entre otras, la mayoría de la deuda dólar linked opera con tasas debajo de cero.

Los bonos soberanos dólar linked operan con tasas de entre -4,8% y -2,6%, lo cual muestra que los inversores están dispuestos a no obtener rendimientos a costa de obtener protección ante un salto discreto en el tipo de cambio.

Julio Calcagnino, analista de TSA Bursatil del Grupo Transatlantica, remarcó que el mercado ya viene descontando depreciación a un rimo promedio del 60% anual, según las tasas implícitas de Rofex. A su vez señala que las tasas negativas de los bonos dólar linked se deben a la falta de opciones de los inversores para indexar sus pesos a la dinámica cambiaria.

“El rendimiento negativo, o la gran demanda por estos productos, no solo es explicado por una devaluación esperada, sino por la falta de productos atados al dólar, principalmente en el segmento institucional. A su vez, según datos del último Relevamiento de Expectativa del Mercado (REM) del Banco Central (BCRA), para 2021 la depreciación del tipo de cambio oficial esperada se ubica en torno al 52%, por encima de una Badlar que se espera se moverá en el rango de 36% a 38% y una inflación corriendo al 50%, lo que le quita cierto atractivo a los activos en pesos nominales y/o CER”, dijo.

Francisco Mattig, estratega de renta fija de Consultatio, proyectó que puede haber cierta relación entre los rendimientos de los bonos soberanos y el calendario electoral de 2021. “Para el caso del T2V1, los bajos rendimientos pueden tener una relación con el hecho de que el bono vence un mes después de la eleccion y el Gobierno podría verse tentado a no soltar el tipo de cambio hasta octubre, y después a estirarlo un mes más para ahorrarse el efecto monetario de la devaluación en el vencimiento del 2021. Un buen diciembre en términos de reservas aumentó la probabilidad de ese escenario. El caso del TV22 es distinto, porque vence más adelante y, si el Gobierno llegó aguantando hasta noviembre, seguramente haya menos reservas y más brecha, con lo cual podríamos ver cómo el dólar linked 2022 empieza a rendir mucho más negativo”, advirtió.

Por su parte, Pedro Siava Serrate, fixed income strategist de Portfolio Personal Inversiones, cree que los bonos dólar linked están descontando una devaluación. “La curva soberana es la que más vigilamos por cuestiones de liquidez y las tasas de los bonos están en torno al -5% el 2021 y -3% el 2022 por lo que están descontando una devaluación. Si bien preferimos la deuda CER, hay cuestiones relacionadas con los vencimientos de deuda que podrían jugar a favor de la deuda dolar linked en los primeros meses del año", estimó.

Tradeando decisiones políticas

En definitiva, y en línea con lo que menciona Mattig, el inversor al comprar deuda dólar linked, especula con decisiones que pueden llegar a tomar desde la política en cuanto a su política cambiaria. Las tasas negativas muestran que persiste cierta desconfianza del mercado para con las decisiones cambiarias y que los riesgos de una devaluación se mantienen.

El riesgo de que los bonos rindan negativo es que no generan incentivos de inversión más allá de la cobertura devaluatoria. De esta manera, si llegase a ocurrir el evento devaluatorio, los inversores se verían tentados de desarmar posiciones en deuda dólar linked, por lo que podría generar una caída en los precios de los bonos y así le restaría eficiencia en la protección al inversor ante una posible suba del dólar oficial.

Nicolas Viveros, portfolio manager de Capital Markets Argentina, advirtió que las inversiones en bonos dólar linked lucen complejas ya que, a fin de cuentas, dependerá de las decisiones del BCRA. “Es verdad que puede haber más presiones devaluatorias post vacaciones, pese a que ahora parece que estar un poco más calmo el frente cambiario y el de reservas, pero puede llegar a ser un factor un poco estacional. El dato de balanza comercial fue bastante malo, lo que hace que entren menos dólares Creo que el Gobierno va a hacer todo lo posible para no devaluar en un año electoral, y cuando más cercanas sean las elecciones menor será la probabilidad de un salto en el tipo de cambio estilo 2014”, dijo.

El portfolio manager de CMA agregó que, pese a ello, el mercado está descontando una devaluación mayor, al menos si se observa la tasa de devaluación mensual implícita en Rofex. “Se ve que la probabilidad de una devaluación es mucho mayor que el 3% y 3,5% que viene devaluando el Gobierno mensualmente. Tal vez el mercado no descuente tanto un salto sino una aceleración en la tasa de devaluación. Los dos bonos dólar linked soberanos (T2V1 y TV22) están con tasas negativas, y salvo el mes en el que fueron emitidos siempre estuvieron por debajo en rendimiento que el A3500”, señaló.

Pedro Siava Serrate remarca que si bien favorecen hoy en día el posicionamiento en deuda CER, existen cuestiones que podrian beneficiar a la deuda dólar linked: "Mirando los vencimientos en el primer trimestre en pesos, hay $ 570.000 millones a pagar y el 44% de eso es en febrero. No son montos que asusten y no hay maturity importante y recién en abril es el monto más importante. Creo que es posible que el Gobierno se guarde esa bala de emitir dólar linked para el segundo trimestre y creo que no van a satisfacer el apetito de los inversores y eso es bueno para quien ya tiene dólar linked ya que genera que no te vendan el bono para meterse en la nueva licitación”.

Por último, y en cuanto a las recomendaciones de inversión, Calcagnino indicó que desde la compañía se encuentran alineados con el consenso de mercado, el cual sugiere tomar posiciones en dólar linked. “Remarcamos que, para posiciones minoristas y con una liquidez acorde a este segmento, hemos observado las obligaciones negociables Clase 7 de IRSA (IRC7O) con vencimiento 21/01/2022 y una TIR entre el 4% y 5,5% en el mercado secundario”, recomendó.