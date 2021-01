Kreplak, sobre el toque de queda: "Hay que ver cómo se operativizan las medidas"

Ya se registran tres semanas seguidas de aumentos de casos de Covid-19 y suena fuerte que el Gobierno analiza implementar en los próximos días un toque de queda para evitar contagios. Al respecto, esta mañana habló el viceministro de Salud bonaerense: "No descartamos tener horarios del día en los cuales no se podrán realizar actividades ni públicas ni privadas. No queremos que las playas, en ningún horario, tengan la concentración que se vio".

"Estamos preocupados por el aumento de casos", dijo el funcionario de la provincia de Buenos Aires al hablar sobre la pandemia de coronavirus en la provincia que hoy gobierna Axel Kicillof en una entrevista a AM 750. De paso, admitió que "retrocedimos más de dos meses en las últimas tres semanas". En este contexto, de acuerdo a los datos que arrojó, hay un 55% de ocupación de camas de terapia intensiva en la Provincia.

Más adelante, el funcionario aclaró que, para conocer el el escenario en el que "estamos parados" se conocerán entre mañana y el jueves, para luego lamentar que "hay falta de cuidado y de cumplimiento de los protocolos".

En este contexto, el viceministro aseguró que “hay consenso con los intendentes (de la Provincia) de que algo hay que hacer". Aunque reconoció que la dificultad es "cómo se operativizan las medidas”. De todas formas, dio por hecho que habrá novedades "en el transcurso de estos días".

Esta mañana, el funcionario también dialogó con Radio con Vos en donde admitió que "no alcanza con reducir los movimientos de la noche". Es que, según argumentó, también hay que tomar decisiones durante el día porque "hay un total desapego a los cuidados".

Respecto a la posibilidad de implementar el toque de queda, el funcionario no descartó la suspensión de circulación nocturna. "Si hay silencio durante las noches, una fiesta clandestina es fácilmente detectable”, argumentó Kreplak.

"El sistema de fases de la Provincia de Buenos Aires se encuentra vigente, puede ser necesario utilizarlo", remató el funcionario.

En este contexto, hoy se conocerá la fecha del nuevo encuentro entre el Presidente, Kicillof y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para definir las próximas medidas a tomar ante la posible llegada de una segunda ola de Covid.