Trump presionó a un funcionario de Georgia para que le "busque" 11.780 votos para ganar las elecciones

El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo una extensa comunicación telefónica con el secretario de Estado del estado de Georgia, Brad Raffensperger, en la que lo presionó para que "busque" los votos suficientes para dar vuelta el resultado de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, en las que Trump fue derrotado por el candidato demócrata, Joe Biden, publicó hoy la prensa.



El periódico The Washington Post informó de esta conversación, que se extendió por más de una hora, y publicó en su portal un extracto de 4,32 minutos en los que se escucha que le dice al funcionario de Georgia, también republicano, que "solo quiero encontrar 11.780 votos".



Durante la extensa conversación, por momentos un monólogo de Trump, el todavía presidente presiona al secretario de Estado de Georgia para que vuelva a calcular el voto a su favor.





Primero Trump elogió a Raffensperger, como una introducción a pedirle que actúe para revertir el resultado. Pero ante la negativa del funcionario lo amenazó con llevarlo ante la Justicia y presentar cargos criminales en su contra, al mismo tiempo que le avisó de que estaba corriendo un "gran riesgo" al no aceptar sus peticiones.



"La gente de Georgia está enfadada, la gente del país está enfadada (...) Y no hay nada malo en decir, ¿sabes? Creo que te han fallado los cálculos", se oye decir a Trump en una de las grabaciones de The Washington Post.



Ante ello, Raffensperger respondió: "Bueno, señor presidente, el desafío que usted tiene es que sus datos están mal".



El propio Trump ha publicado hoy en su cuenta personal en Twitter que habló con Raffensperger el sábado y trató cuestiones como el resultado en el condado de Fulton o "el fraude en la votación en Georgia".

Sorry, but the number of votes in the Swing States that we are talking about is VERY LARGE and totally OUTCOME DETERMINATIVE! Only the Democrats and some RINO’S would dare dispute this - even though they know it is true!