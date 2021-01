Coronavirus: Trump desacredita como "ridículo" el método para determinar contagios

El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó hoy a los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de proporcionar datos exagerados sobre el alcance de la pandemia en ese país, que es el más impactado del mundo por el coronavirus, con 20.427.780 infecciones y 350.186 muertos, según actualizó la Universidad Johns Hopkins.

En el proceso de vacunación que comenzó en diciembre hasta hoy se administraron más de cuatro millones de dosis, según los CDC, y distribuyeron más de 13 millones de dosis de las vacunas de Pfizer/BioNTech y Moderna.

En 24 horas, detectaron casi 300.000 casos y murieron 2398 personas, añadió la universidad. Pero en Twitter, y sin pruebas que lo respalden, Trump acusó al organismo federal de adscribir sin motivo un número de fallecimientos al Covid-19.

"El número de casos y muertes del virus chino (el coronavirus) es muy exagerado en los Estados Unidos debido a los CDC. Usan un método de determinación ridículo en comparación con otros países, muchos de los cuales informan, a propósito, de manera muy inexacta y baja. 'En caso de duda, llámalo COVID'. ¡Noticias falsas!", criticó.

Por otro lado y luego de muchas críticas por la lentitud en la logística para distribuir y aplicar la vacuna contra el coronavirus, Trump aseguró que la campaña de vacunación en Estados Unidos se está desarrollando a una gran velocidad. "Las vacunas están siendo entregadas a los estados mucho más rápido de lo que son capaces de ponerlas", opinó el presidente.

Este mismo domingo, el administrador general de la Sanidad Pública estadounidense, el cirujano general Jerome Adams, dijo a CNN que no tiene "motivos para dudar" de las cifras de los CDC. "Desde el punto de vista de la salud pública no tengo motivos para dudar de esas cifras y creo que la gente debe ser muy consciente de que no se trata solo de muertes, sino también de hospitalizaciones, de la capacidad", indicó.

El aumento en los contagios "está teniendo un impacto múltiple y la gente debe comprender que la línea de meta está ya a la vista, pero tenemos que seguir corriendo hacia ella", agregó en referencia a la vacunación.

Por lo pronto, Estados Unidos sigue siendo el país con más casos y muertes por coronavirus y es el sexto del mundo en casos por habitante y el 14º en muertes por habitante.