José Demicheli: "Producimos en el campo, pero el inversor es el rey"

José Demicheli, CEO de ADBlick, concluye un año en el cual, diez años después de haber creado a la compañía, acaba de darla vuelta organizacionalmente para reenfocar el negocio. La firma tiene fama de ser un fondo de inversión. Un "karma" bien alimentado por la pretensión de su creador de poder llevar a los inversores a la producción agropecuaria. Sin embargo, en la base de una firma que busca recursos muy eficientemente en el sistema financiero se encuentra una diversificada firma en producción agroganadera de punta.

En una entrevista con El Cronista, Demicheli reniega de ese encasillamiento bipolar y explicó su estrategia

¿Cómo definiría a su compañía?

Si tengo que definirla estratégicamente en una frase, yo digo que somos un broker de confianza y de ahí parte todo... ¿Por qué? Porque esta es una compañía que empezó para mirar los negocios del agro desde arriba. la marca viene de ahí, "adler" en alemán es "aguila" y "blick" es "mirada": mirar negocios de oportunidad en agro en la Argentina cuando había un negocio interesante, bajar y capturarlo. Y ese lema era con un modelo de negocios donde innovación en lo que era el modelo de negocios es de detectar líderes operativos líder en su especialidad y a su vez yo veía que había muchísimos argentinos de clase media con sus ahorritos, estoy hablando de año 2006/2005, que le gustaría invertir en el agro pero no había vehículos. Por otro lado, había muchos agrónomos tranqueras adentro muy buenos en la especialidad pero con falencia, de alguna manera, de planeamiento estratégico, de generación de marcas, de manejo de finanzas, de captación de plata y de reporte y demás... Y allí armé yo esta compañía que básicamente fue una compañía de talento.

¿Y cómo le fue?

En estos 14 años hubieron 2500 personas que decidieron invertir, hoy hay 2000 inversores activos, no tengo la cuenta exacta, pero debemos estar alrededor de los u$s 90 millones de captación de a u$s 10.000, de a u$s 20.000 y u$s 50.000, y esto que empezó del boca a boca, del conocido del conocido en lo privado, mi sueño siempre era masificarlo cada vez más y eso significaba entrar al mercado de capitales. Recién en el blanqueo se arman los fondos cerrados para invertir en la economía real, y que incluso tenían un problema de doble imposición y no estaban del todo regulados, yo trato de empezar a ver a agentes de Bolsa, las Alycs. No puede ser que en el país que es Argentina con la industria número uno que es el agro, no haya ninguna herramienta en el mercado de capitales de financiación de equity, no deuda, de equity, para instalar los negocios. En noviembre de 2018 un acuerdo con Allaria para presentar en la CNV el primer fondo común cerrado de inversión agropecuaria y lanzarlo por mayo o julio del 2019. Logramos el 24 de septiembre cerrar con 106 cuentapartistas, u$s 3.055.000, el piso era de u$s 3.000.000. Terminamos justito y ahí nació el primer fondo cerrado que es Adblick granos. y hubo un solo colocador que fue Allaria.

¿Se puede salir en cualquier momento del fondo?

Es un fondo a seis años, para hacer siembras con la cadena de valor de los granos, nada más, y donde Adblick Granos Sociedad Anónima es el asesor de inversiones y ese fondo invierte en el vehículo que es el que alquila y siembra que es el fideicomiso Adblick Granos. Cerramos el primer año, el 31 julio de 2020, en el 13,55% en dólares, más de 90% en pesos, y este año se reabrió ese fondo. Fue la primera vez que la CNV reabre un fondo cerrado. Reabrimos el fondo y entraron u$s 3,7 millones, nueve instituciones. Más allá de individuos, Sancor, La Segunda, San Cristóbal, Zurich, La Caja de Contadores de Entre Ríos, Insur, la Mercantil Andina. Y en paralelo, en noviembre del 2019, empezamos con la CNV al segundo fondo, en este caso en pesos, que se llama Adblick Ganadería. Y ese fondo, para el que levantamos $ 175 millones, se enfoca en recría y terminación, trabaja en cuatro provincias, está en Córdoba, en Provincia de Buenos Aires, en San Luis y en Santiago del Estero, y ese fondo lo que sí tiene es salida todos los años. A diferencia del de granos que era todo derecho, en este podes salir.

-Qué lugar ocupa el financiamiento en los proyectos de la empresa

-El grupo Adblick se divide en distintas unidades de negocios, una compañía con un gerente general que es Adblick granos que está Alejandro Meneses, después Adblick Agro con dos gerentes generales que manejan negocios, uno maneja biomasa, la parte de olivos y la parte de hidroponia con los socios españoles, y después otro gerente, Alejandro Fara, maneja ganadería y nuevos negocios. Luego, una dirección de inversiones y marketing, que atiende a los inversores porque, de alguna manera, somos un broker de confianza, la compañía está alineada para los inversores. O sea, el inversor es el rey. No importa si es del grupo los Grobo, que invierte u$s 1 millón en fideicomisos de granos o es un señor que invirtió u$s 10 mil. Para mi, son todos reyes. Después bajas a los negocios y en el negocio tenés que ser el mejor operando granos, tenés que ser el mejor operando olivos, el mejor en hidroponia.

—¿Cómo maneja esa doble condición financiera y producción entrelazadas? ¿No pensó en separarlas?

—A veces dicen o a veces nos presentamos en un concurso de producción agrícola y nos dicen, "No, ustedes son un fondo de inversión". Y en realidad es errado eso. Yo soy un productor de granos de siembras a escala. Después cómo CFO, financio ese capital, ya sea capital de riesgo, equity, o deuda, es independiente. Yo podría ser el hijo de Bill Gates y podría tener mi empresa financiada por un solo accionista millonario o puedo ser un grupo de talento donde en realidad yo lo financio con múltiples inversores y a la vez cuando el mercado de capitales, que le da una seriedad a las compañías de seguro para poder invertir... Pero en realidad eso es, si yo tengo un accionista o tengo mil como tengo en ganadería, es indistinto. Lo que yo tengo bien separado es cómo yo me relaciono con el mercado de capitales o con los inversores para atender y hacer el delivery y cumplir. Tenemos un estándar de información, que es como nuestra obsesión y después yo tengo la operación que es totalmente independiente del señor que maneja los fondos y habla con las compañías de seguros.

¿Y cómo definiría su estrategia de financiamiento?

Tener yo 1054 inversores en ganadería o tener 489 como tenemos ahora en Adblick Granos, me da mucha fortaleza me genera una malla de financiamiento a prueba de balas... ¿Por qué? El fideicomiso Adblick Granos tiene inversores estratégicos, Grobo, Syngenta, Corteva, Rizobacter, Lartirigoyen, que invierten en nuestro fideicomiso. Después tengo inversores individuales que entran directamente al fideicomiso. Y después, un fondo común cerrado de inversión que está dividido en inversores individuales más chiquitos todavía que los que entran directo. Hay también inversores institucionales, como las compañías de seguros o las cajas previsionales. Nadie tiene más que el 5/6% del fondo, entonces eso da una gran fortaleza en lo que es ese manejo.

Hicieron una reingeniería... ¿Por qué y qué espera hacia adelante?

¿Viste como cuando cumplís 50 y te mandan a hacer una endoscopía? Yo sentí que cumplí 10 años y había un directorio que sesionaba hace ocho y que tal vez estaba en alguna zona de confort, que el gerente general de ese momento sentía que estaba cumpliendo un ciclo, entre otras disfuncionalidades y me dije: "Acá hay que romper y dar de nuevo a ver si es otro juego o no..."

Antes me decía que perseguía la masividad de la inversión. Cuál es el objetivo mayor hacia adelante?

Cuando se miran los objetivos del grupo Adblick, tenemos tres. En la línea de granos vamos a estar creciendo en todo lo que es el tema de insumos con alguna adquisición y alguna alianza a alguna compañía que vende insumos, y vamos a estar creciendo en todo lo que es el tema de trading en lo que es compra/venta de granos que estamos. Y algo de finanzas estamos empezando a ver alguna alianza para entrar en fintech. de factibilidad de anteproyecto de modelo de negocios con gente que está desarrollando todo un tema de fintech, sobre todo para descontar facturas electrónicas. Esos van a ser los pilares de crecimiento desde el agro. En lo que es ganadería, como trabajamos en esquema de capitalizaciones con grandes tierras, podemos duplicar, triplicar, cuadruplicar el rodeo en el mismo modelo. Y después con hidroponia estamos haciendo la primera hectárea y media donde estamos probando frutillas donde ahí vamos a manejar un desarrollo de marca. La Anónima y Jumbo están esperando nuestras frutillas. Y ahí la idea es crecer con pimientos, con algo de hoja verde, con tomates, con nuestros socios españoles y después empezamos a mirar el modelo de ganadería en Uruguay, en donde está todo servido: es lo mejor en lo que es carne y tengo inversores que están dispuestos a invertir tal vez hoy antes en Uruguay que en Argentina. Estamos con un comité trabajando en la apertura de Adblick Uruguay. Eso es un poco los drivers de crecimiento que hoy estamos viendo.

¿Y el financiamiento de toda esta operación y todas estas inversiones es con los propios rendimientos del fondo?

El financiamiento se hace con la capitalización que hacen los inversores que dejan la renta y con las nuevas rondas ya sea del fondo o de los fideicomisos cerrados. O sea, este es el campo, vos mañana me decís: "Tengo estos ahorros, estoy para invertir". Bueno, yo te voy a decir: "Mirá, podés invertir en granos a través del fideicomiso del fondo, podés invertir en ganadería, en el fideicomiso del fondo, podés invertir en olivos, que es una oportunidad porque comprás tierra, en hidroponia que viene el módulo dos, en cinco años, y es más renta, pero podés prestarle plata a granos, podés prestarle plata a olivos. Tenemos también dos campos que compramos que se llaman Adblick Campo, que somos dueños del campo y lo arrendamos en las zonas, que operamos nosotros, al propio fideicomiso. De alguna manera lo que nosotros decimos es: ¿vos tenés ahorros? Bueno, siendo argentino ahorros básicamente podemos decir que el 40/50% van a finanzas y el 40/50% van a ladrillos, depende un poco la persona. Bueno, tenés ahí entre un 10% y un 15% que vos podés diversificar fuera de finanzas y ladrillos en inversiones de agro. Yo voy por ese 15% de tus ahorros. Y a su vez ese 15% de acuerdo con tu perfil te digo: desde sé dueño de un campo, un pedacito de un campo, invertí en ganadería que es de bajo riesgo, invertí en olivos que es de riesgo medio, invertí en hidroponia que es riesgo medio/alto, invertí en granos que es riesgo alto.

¿Y la estructura de decisión, entonces?

En mis dos compañías yo tengo un directorio que tiene tres directores externos, muy capos en lo suyo, lo tengo a Pablo Calviño en granos, lo tengo a Renato Falbo que era el CEO de Alicorp, lo tengo a Alejandro Carrera, en otro lado lo tengo a ganadería a Victor Tonelli, a Fernando Canosa y a Marcelo Paladino. Entonces tengo órganos de gobierno que sesionan con mis managers, yo presido esos órganos de gobierno y entonces eso te da un funcionamiento muy sólido.

