Por suba de precios de los granos, el agro dejaría en 2021 hasta u$s 8300 millones por retenciones

Con los valores estimados hoy para el momento de la cosecha y comercialización, la producción de los principales cultivos y derivados llegaría en la próxima campaña a los u$s 43.900 millones, un 41% más que en la campaña 2019/20.

Es que pese a una caída de volumen estimada por la Bolsa de Comercio de Rosario en 6 millones de toneladas de granos -otras fuentes calculan incluso más-, el incremento de los precios internacionales de trigo, soja y maíz, más que compensan la caída.

Habrá que ver cuáles son los números finales de la presente campaña pero diversas estimaciones privadas ubican entre u$s 8000 y u$s 8300 millones el aporte al fisco en concepto de derechos de exportación en la campaña 2020/21.

Sólo por la suba de precios de las últimas dos semanas, la AFIP embolsará u$s 600 millones más.

El fin de año encuentra a los productores mirando al cielo a la espera de la lluvia que permita crecer a la soja y el maíz tardío. En una campaña estival especialmente seca, los niveles de agua son claves para que los granos puedan desarrollarse.

En las últimas jornadas llovió algo en el sur y centro de Córdoba y el sur de Santa Fe, pero todavía por debajo de las marcas habituales para esta época del año. Es que el año Niña se caracteriza por escasas lluvias, que terminan golpeando a la mayoría de los cultivos.

Eugenio Irazuegui, especialista de la corredora de granos Zeni, calculó que en maíz, sumando el temprano y tardío, la cosecha alcanzará los 47 millones de toneladas, cuatro menos que en la campaña previa, mientras que en soja se llegaría a 46,5 millones de toneladas, una baja del 5% frente a los 49 millones alcanzados en 2019/20.

Si a esto se suma la contracción de 3 millones de toneladas de la cosecha de trigo, que está concluyendo la cosecha, se tiene una baja de 9 millones sólo entre los principales tres cultivos del país.

Los analistas explican que para evaluar los rendimientos de la cosecha gruesa, especialmente soja y maíz, es determinante que llueva en enero y febrero. Recién allí podrán estimarse los rindes y por ende proyectar los volúmenes finales que alcanzará la cosecha de cada cultivo.

"Estas lluvias le dieron un empujón a los cultivos de verano (soja, maíz) para crecer en un período crítico, pero hay que ver qué pasa en enero y febrero cuando se definen los rendimientos", aseguró Gonzalo Agusto, economista jefe de la Bolsa de Cereales de Córdoba (BCCba) .

Y explicó que hoy "los rindes están en 22 quintales por hectárea cuando lo normal para Córdoba es 27/28 y hasta 30 quintales".

Consultado sobre cuánto podría representar la cosecha en cuanto a retenciones, Agusto recordó que según la estimación de hace dos semanas estaba en unos u$s 7700 millones pero "con los precios FOB actuales de exportación al momento de la cosecha (abril-mayo) llegará a u$s 8300 millones".

El mayor aporte vendrá de la exportación de harina de soja con u$s 3808 millones, mientras que el poroto y el aceite de soja terminarán casi empatados con u$s 1557 y u$s 1504 millones respectivamente, pese a que el poroto cotiza para entrega en mayo a u$s 473 la tonelada y el aceite a u$s 928.

Además, el maíz aportará u$s 1097 millones y el trigo u$s 329 millones, según las estimaciones de la Bolsa de Cereales de Córdoba.