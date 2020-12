Estatización de YPF: Preska da un guiño y se dilata el caso

La jueza del Segundo Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, le ordenó al fondo Burford Capital que cumpla con todos los pedidos de discovery en el caso de la estatización de YPF en 2012, que se tramita en los Estados Unidos.

El fallo le permite ganar tiempo al Estado Nacional de la Argentina y a la petrolera estatal, por lo menos hasta octubre de 2021.

Preska, que reemplazó al fallecido Thomas Griesa (aquel que llevó adelante el caso del holdout Elliot Management, conducido por Paul Singer), busca indagar en el proceso para conocer si el juicio debe llevarse a cabo con la legislación argentina, por tratarse la renacionalización de una decisión soberana, o bajo ley neoyorquina, por ser YPF una empresa que cotiza en la New York Stock Exchange (NYSE) y tener un estatuto que establecía claramente los pasos a seguir para una compra de acciones.

"Preska confirmó su decisión del 23 de diciembre respecto de que los demandantes (Burford) deben producir testimonio o documentos de los accionistas de las sociedades Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, que están concursadas en España. Es un desarrollo favorable para la República Argentina y para YPF", contó una fuente.

La familia Eskenazi, propietaria del Grupo Petersen, no se presentó a declarar la semana pasada en Nueva York, pues no reconoce esa jurisdicción.

Argumentan que la citación debe llegar a través de la Cancillería y en tribunales locales y también sostienen que son "totalmente ajenos a cualquier demanda contra YPF y/o el Estado Nacional en la Argentina o en el exterior", ya que renunciaron expresamente a ese derecho a litigar al iniciar su quiebra y dejar en manos de la Justicia de España la subasta de las acciones.

La magistrada piensa que Burford entorpece el caso trabando el discovery "de expertos". En paralelo, se trabaja en un fact discovery ("de hechos"). Preska emitió la orden para que el fondo participe y asista en el proceso e involucre a los Eskenazi para que aporten todo tipo de documentación.

Esto dilatará el inicio del juicio unos cuatro meses, ya que estaba previsto para junio de 2021. Tras sendos fallos de la Justicia estadounidense, el caso se tratará allá.

Argentina intentará probar durante el año que viene que los Eskenazi fundaron las dos sociedades Petersen sabiendo que el juicio terminaría siendo desarrollado con la legislación local.

Según el especialista Sebastián Maril, CEO de Fin.Guru, hay tres vías para valuar el caso si finalmente Burford termina ganándolo.

Las opciones son por valor de mercado, que podría rondar los u$s 1000 millones; por la fórmula que establecía el estatuto de YPF, que lleva el precio a unos u$s 9000 millones; y mediante una negociación, donde habrá que mirar los últimos balances del fondo y encontrar que calculaban que ese activo valdría unos u$s 780 millones.