El BCRA perdió el 68% de reservas netas y 104% de reservas liquidas en 2020

El BCRA presentó su tenencia de reservas internacionales y liquidez en moneda extranjera dentro de su hoja de balance hasta finales de noviembre. En el corto plazo se ve una mejora en cuanto a que hay una contracción en la posición vendida de dólar futuro. Sin embargo, sigue en niveles cercanos a su límite. Por otro lado, el BCRA perdió cerca de un 13% de reservas brutas en el año y mas de un 68% de las reservas netas. Las liquidas se encuentran en negativo, habiendo arrancado el año en u$s 8390 millones en positivo.

Tras el resumen de las reservas y liquidez en moneda extranjera de noviembre, el BCRA indicó que su posición vendida en futuros cayó a u$s 4.960 millones desde u$s 5.683 millones en octubre. Esta baja implica una mejora en su balance de u$s 723 millones siendo la mayor variación mensual desde mediados de 2019.

El nivel de posición vendida en dólar futuro mejoro en el margen respecto de los picos vistos en el segundo semestre del año, superando por momentos el limite de u$s 5000 millones.

Aun así, el nivel de venta de dólar futuro sigue siendo alto, con los inversores apostando a que en el corto mediano plazo el Gobierno convalide un posible salto discreto en el dólar oficial.



La venta de dólar futuro este año fue el más alto desde la crisis de dólar futuro en 2015, tras el fin del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner .

Por otra parte, otros de los temas centrales que se desprenden del resumen es la composición de lasreservas netas. Estas alcanzan los u$s 4.577 millones y están compuestos por u$s 3500 millones en posiciones de oro , u$s 1,300 millones en derechos Especiales Giro (DEGs), u$s 383 millones de la posición de reserva del FMI y un saldo negativo de u$s 677 millones en otros activos.

Adrián Yarde Buller, economista jefe de Grupo SBS detalló que “sumando el resultado de la intervención en el mercado de futuros a las ventas de u$s 327 millones que realizó el BCRA en el mercado spot, estimamos que el saldo neto de intervención del mes fue positivo en u$s 396 millones. Esta fue la mejor cifra desde enero. Asimismo, datos parciales de intervención para diciembre sugieren que el BCRA podría cerrar este mes nuevamente en positivo ayudado por el aumento estacional de la demanda de dinero, mejores condiciones externas y aparentes restricciones a las importaciones ”.

Finalmente, Yarde Buller detalla que “es clave notar que las reservas netas serían negativas según la medida del FMI, que es mucho más exigente que la nuestra ya que también resta los u$s 4.960 millones que tiene el BCRA vendidos en futuros”.

Haciendo un balance del año, se puede observar que el nivel de reservas netas ha descendido abruptamente este año.

Según datos recopilados por los analistas de Criteria, las reservas brutas cayeron en 2020 cerca de un 13%, o una perdida de mas de u$s 6000 millones aproximadamente. A comienzo del 2020 las reservas netas rozaban los u$s 14.500 millones. De esta manera, la caída es del 68%. Por su parte las reservas liquidas se desplomaron 104% ya que el Gobierno arrancó el año con u$s 8592 millones y finalizó el año en negativo por u$s 366 millones aproximadamente.

Aun así, la paz cambiaria vista en el corto plazo trae buenas noticias para el BCRA. De la mano de la menor demanda divisas del sector privado y de la recuperación de los depósitos en moneda extranjera, las reservas internacionales continuaron en alza en los últimos días del año. En la última semana el BCRA recuperó u$s 381 millones y en lo que va del mes acumula un alza de u$s 564 millones , la mejor performance de los últimos seis meses.

Martin Polo, estratega jefe de Cohen explica que esta calma financiera fue posible gracias a la compra de u$s 450 millones de divisas en el mercado cambiario la cual estaría siendo explicada por la menor demanda de importaciones y para pagos de deuda, pues la oferta de los exportadores continúa muy reprimida. Por otro lado, Polo agrega que existen cuestiones etacionales que favorecen al balance cambiario al cierre del apo.

“En vísperas del cierre fiscal de bienes personales y con un entorno local más estable, se nota un importante recuperación de los depósitos en moneda extranjera del sector privado que en lo que va de diciembre subieron u$s 522 millones recuperando lo perdido en los últimos dos meses. La calma cambiaria también se registró en el mercado paralelo, en el que tanto el CCL como el dólar MEP marcaron leves bajas, permitiendo que la brecha cambiaria perfore el 70%, alcanzado el nivel más bajo desde mediados de septiembre. La mala noticia es que, en el marco de la mayor emisión monetaria y la mayor circulación monetaria por el pago de aguinaldos, el tipo de cambio informal subió casi $10 en la semana, subiendo la brecha al 91%”, explicó Polo.