El temor a la segunda ola de Covid empuja precios de las commodities

El precio récord de la soja en más de seis años, alcanzando los u$s 465 la tonelada, es un claro signo del impacto que tiene la pandemia en la economía real, mientras la segunda ola de Covid-19 se instala en muchos países y se desvanecen las certezas sobre su duración y consecuencias.

A la par de los planes de vacunación que comenzaron en el mundo entero -hoy empiezan también en Argentina-, la debilidad del dólar y la fuerte demanda de China se traducen en precios al alza de casi todas las commodities.

Pero lo que es una buena noticia para productores y exportadores de productos agrícolas y agroindustriales, genera una sensación ambigua en algunos sectores industriales.

Los analistas internacionales ya hablan de un "nuevo mercado alcista de materias primas". Sólo por mencionar un caso emblemático, en diciembre de 2019 la tonelada de soja valía u$s 335 y hoy cotiza a u$s 465, un salto de casi 39%.

El cobre, en tanto, pasó de u$s 236 la libra en marzo a u$s 363 (54% más) y la onza de oro subió de u$s 1586 a u$s 1881 (18,6%), luego de coquetear con los u$s 2000 la onza. Por su parte, el zinc que en marzo estaba a u$s 1868 la tonelada hoy supera los u$s 2800, con una suba del 22% interanual.

Pero el mayor incremento en doce meses lo tuvo el mineral de hierro, con un salto del 95%. En diciembre de 2019 cotizaba a u$s 91 la tonelada y hoy hay que pagar u$s 177 por tonelada.

Mineral de hierro y zinc son insumos clave para la industria siderúrgica y también aguas abajo, en la cadena de valor, que va de la industria automotriz, a electrodomésticos de línea blanca y hasta hojalata para la industria de alimentos.

Esto sin contar, la evolución del crudo Brent (de referencia en el país), que a comienzos de la pandemia bajó a u$s 21 el barril y hoy orilla los u$s 51, presionando sobre los costos de numerosos sectores productivos.