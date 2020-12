Economía y política Lunes 28 de Diciembre de 2020

Aborto: sigue el empate técnico y la aprobación de la ley depende de los indecisos

El Gobierno busca convertir en ley el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. El conteo hoy se encuentra en un virtual empate técnico, con senadores que no podrían asistir y otros que aún no se han manifestado. No descartan que Cristina deba desempatar.