El Cronista
Tecnología Viernes 25 de Diciembre de 2020
“En el 2021 viene mi revancha”: el emotivo video que repasa el 2020
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|DÓLAR CDO C/LIQ
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|EURO
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|BITCOIN
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|CUPÓN PBI EN PESOS
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|61,10
|GLOBAL 2017
|0,0000
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|1.676,00
|BOLSAS
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|MERVAL
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|BOVESPA
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|DOW JONES
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|NASDAQ
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|FTSE 100
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|NIKKEI
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|21.803,9500
|COMMODITIES
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|Último
|Cierre Día Anterior
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|464,2568
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|343,5000
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|PETROLEO WTI
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|48,1200
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|1.874,7000
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