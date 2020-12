Movilidad jubilatoria: Diputados firmó el dictamen de la nueva fórmula de cálculo

Con el acompañamiento de algunos bloques independientes, obtuvo dictamen esta tarde el proyecto oficialista que establece la nueva fórmula de ajuste de los haberes previsionales. El texto, que ya cuenta con media sanción del Senado, quedó listo para ser tratado en el recinto. La sesión será el próximo martes, en paralelo al debate por la legalización del aborto en la Cámara alta.

Tras tres jornadas de debate, en un plenario de comisiones, finalmente el oficialismo se alzó esta tarde con el dictamen que establece un nuevo cálculo para actualizar las jubilaciones a partir de marzo, que contempla dos variables: 50% recaudación y 50% evolución de los salarios. Esta última surgirá de la que resulte más alta entre las medidas por el Indec y por el Ministerio de Trabajo (Ripte). Una de las diferencias sustanciales del cálculo, en relación a la sancionada en 2017 es que deja de lado la variable inflación.

En total, el dictamen oficialista cosechó 42 firmas, provenientes no solo de diputados que integran el Frente de Todos. Sino que además, acompañaron el texto el diputado José Luis Ramón (que lidera un espacio que suele acompañar al oficialismo), así como también dio el visto bueno el cordobés Paulo Cassinerio, que responde al gobernador Juan Schiaretti y el misionero Diego Sartori.

Hasta hoy, la sanción de la ley en la cámara donde la bancada oficialista no cuenta con mayoría propia no estaba garantizada. Es que la postura de los cordobeses era una incógnita. Y las dudas en torno a su acompañamiento respondían a que integran un interbloque con los lavagnistas que ya anticiparon, días atrás, su rechazo a la medida.

Lo mismo ocurría con los misioneros, luego de que el presidente Alberto Fernández vetara el artículo 123 del Presupuesto 2021, que habilitaba la creación de una zona aduanera especial en Misiones. Se barajaba la posibilidad de que, como "represalia", le complicaran la votación al oficialismo.

Luego de remarcar que Juntos por el Cambio dejó un déficit previsional de $ 250 mil millones y un Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) "totalmente devastado”, el oficialista Ariel Rauschenberger argumentó que de manera implícita, la inflación está contenida en la recaudación y en el Ripte o en el índice salarial del Indec.

Rechazo de Juntos por el Cambio

Durante el plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y Presupuesto y Economía que se celebró hoy en el recinto de la Cámara de Diputados, la principal bancada opositora cuestionó con dureza el proyecto oficialista, al esgrimir los motivos por los que presentaron un dictamen de rechazo, que sumó un total de 36 firmas.

El diputado por San Luis, Alejandro Cacace, aseguró que la jubilación mínima quedó a 7 puntos abajo del 42% de aumento que habrían recibido en sus haberes de no haberse suspendido la fórmula de ajuste sancionada en 2017.

"Incorporar la evolución del Índice de Precios al Consumidor es la forma de proteger a los jubilados", aseguro el radical para luego advertir que "con lo que propone el Gobierno, la caída de las jubilaciones ya no tendrá piso. No hay garantías para que los jubilados no pierdan contra la inflación".

"Estamos pidiendo una garantía para que no pierdan los haberes jubilatorios. Pero (el ministro de Trabajo Claudio) Moroni nos dijo que de ninguna manera; que no habrá una cláusula gatillo".

Cacace advirtió que la caída de las jubilaciones ya no tendrá piso.

Finalmente, Cacace denunció que la nueva fórmula "se roba un trimestre". Es que, el aumento de marzo se basa no en el último semestre del año anterior, sino en el último trimestre.

En tanto, Atilio Benedetti recordó que el presidente Alberto Fernández "iba a aumentar un 20% a los jubilados, pero ni usó la Leliqs. Esta fórmula marca un achatamiento en los ingresos de los jubilados y para febrero de 2021 habrá un ajuste de $ 100 mil millones”.

Asimismo, el misionero Luis Pastori recordó que la fórmula impacta sobre más de 18 millones de argentinos, no solo sobre jubilados, sino también sobre otras pensiones y asignaciones. Y, de paso, recordó que, recién asumido, Alberto Fernández había señalado que la fórmula del expresidente Macri era impagable, reconociendo de esa manera que era más beneficiosa para los jubilados que la propuesta del actual gobierno.

“Ajustar jubilaciones por recaudación es una muy mala idea", sentenció el misionero para luego afirmar que "casi todo el mundo lo hace por inflación, salarios o una mezcla de ambas". Según arrojó, de 79 países de América o Europa, 60 usan inflación, salario o una mezcla de ambos. "Es la única manera de dar previsibilidad a los jubilados”, remató Pastori.