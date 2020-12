Menos de un millón de personas compraron dólares en noviembre

El alcance del último endurecimiento del cepo cambiario volvió a quedar reflejado ayer con la publicación del Informe de la Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario del Banco Central (BCRA).

Allí pudo verse que durante el mes de noviembre –el segundo de plena vigencia de las restricciones que limitaron aún más el universo de personas habilitadas para comprar el cupo de dólar ahorro–, la cantidad de personas que compraron divisas en el mercado de cambios se desplomó a 971.000, el nivel más bajo desde marzo.

En octubre, cabe recordar, dicha cifra se había hundido hasta 1,1 millones, un 67% menos que los 3,4 millones de individuos que compraron billetes en septiembre y un 72,5% menos que los casi 4 millones que hicieron lo propio en agosto.

Según reveló el trabajo, las compras brutas de billetes de las "Personas humanas" totalizaron u$s 320 millones en noviembre. De dicho monto, u$s 174 millones correspondieron a demanda de billetes para atesoramiento y u$s 113 millones a gastos efectuados con tarjetas por consumos en el exterior.

Además, el informe exhibió que durante el anteúltimo mes del año las "Personas humanas" adquirieron un promedio per cápita de u$s 187, mientras que las ventas fueron realizadas por unas 43.000 personas, a un promedio per cápita de u$s 162. En el mes anterior, las compras y ventas per cápita habían sido por u$s 190 y por u$s 195 respectivamente.

Del trabajo también se destacó que el sector real fue vendedor neto de moneda extranjera por u$s 57 millones. Dentro de ese grupo, indicó el BCRA, el principal sector en términos de ventas netas históricas, "Oleaginosas y Cereales", registró ingresos netos por u$s 1590 millones, monto que significó una reducción de 31% respecto a los registrados en el mismo período de 2019.

"El Sector Real excluyendo Oleaginosas y Cereales, en cambio, fue comprador neto en el mercado de cambios, con un total de USD 1.533 millones, lo que significó una disminución de sus compras netas de USD 175 millones respecto al mes inmediato anterior", agregó el informe.