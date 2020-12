“Es una decisión del Presidente”: evalúan cerrar fronteras con más países por la nueva cepa de Covid

El pavor que genera la confirmación de la existencia de una nueva cepa de coronavirus más contagiosa que las hasta ahora conocidas ha llevado al Gobierno a discutir seriamente el cierre de fronteras y rutas aéreas con más países, allende la decisión ya adoptada con respecto al Reino Unido, que es donde habría mutado el virus.

Este martes, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Felipe Solá, confirmó que un comité interministerial integrado por representantes de la Dirección Nacional de Migraciones, la Cancillería, las carteras de Salud y de Transporte monitorean las novedades respecto a la pandemia y las prácticas que se podrían adoptar para evitar una propagación de esta nueva variante en el país.

Solá reveló que "la decisión no está tomada al momento, pero se está discutiendo si hay o no cierre de vuelos con otros países europeos que tienen vuelos entre ellos y con Inglaterra". El mensaje pareció dirigido a cortar las comunicaciones con España, que ha decidido no cortar los vuelos pese a las sugerencias de las autoridades de la Unión Europea.

Asimismo, el responsable de la política exterior reconoció que "hay una discusión al respecto de qué hacer con los países limítrofes", pero evitó adelantar el posible desenlace. "Es una decisión del presidente de la cual solo hablaremos una vez que se tome, y en caso que se tome", concluyó ante periodistas acreditados en la Casa Rosada.

Las autoridades están preocupadas por el incremento de casos en Brasil y temen que el turismo proveniente del vecino de país empeore las condiciones sanitarias, cuando se registran sensibles aumentos de casos en la ciudad y la provincia de Buenos Aires.

Ayer lunes, el ministro de Salud, Ginés González García, encabezó una reunión del mencionado comité que esta vez escuchó un parte de científicos del Instituto Malbrán, en el que se puso de realce que esta mutación del virus originario de Wuhan, China, podría ser 70% más contagiosa.

En la región, Uruguay determinó el cierre de fronteras por 15 días, mientras Perú inhibió las rutas con Europa.