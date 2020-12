Brasil: arrestaron al alcalde de Río de Janeiro por sospechas de corrupción

El alcalde de Río de Janeiro, Marcelo Crivella , fue arrestado esta mañana por su presunta participación en un esquema de corrupción en el ayuntamiento, reportaron la policía y los fiscales, en un caso que deriva de la Operación Hades, que investiga un trama de sobornos en esa institución.

A sólo nueve días de que se produzca el cambio de mando en el Ayuntamiento tras las últimas elecciones locales, Crivella fue detenido en su casa y negó las acusaciones y dijo ser objeto de una persecución política.

El próximo alcalde será Eduardo Paes de los Demócratas, que también antecedió en el cargo a Crivella y en los comicios municipales de noviembre, se impuso para un nuevo período.

"Soy inocente y no sé qué está pasando. Esta es una persecución política", dijo el también pastor evangélico tras su arresto.

El presidente Jair Bolsonaro y sus hijos aún no se manifestaron sobre el arresto de Crivella: desde el año pasado, el mandatario y el alcalde se convirtieron en aliados. Dos de los hijos de Bolsonaro, Carlos y Flávio, se unieron al partido de Crivella, los Republicanos, que también se convirtió en hogar de los partidarios de la familia Bolsonaro.

Según recordó Folha, en medio de un fuerte déficit fiscal en la administración municipal, el alcalde fue a Brasilia unas cuantas veces para pedir ayuda financiera al gobierno federal.

En el operativo que contó con la participación de la policía y la fiscalía, también detuvieron al empresario Rafael Alves, que supuestamente presumía de la influencia que tenía en el Ayuntamiento de Río de Janeiro y canalizaba el pago de dinero a cambio de contratos o tratos de favor.

Otros detenidos fueron el ex comisario Fernando Moraes y el ex tesorero de la campaña electoral de Republicanos, Mauro Macedo. El exsenador Eduardo Lopes figura igualmente en la lista de sospechosos, aunque no fue localizado a primera hora, informó G1.

El caso deriva de la 'Operación Hades', que investiga un trama de sobornos en el Ayuntamiento de Río, si bien Crivella ha defendido su gestión y su propia inocencia. "Fuimos el gobierno que más ha actuado contra la corrupción en Río de Janeiro", aseveró y clamó por "justicia".