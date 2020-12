El fuerte cruce entre Miguel Ángel Pichetto y Juan Grabois: “No seas cobarde”

Miguel Ángel Pichetto, ex senador y actual Auditor General de la Nación, y Juan Grabois, el dirigente social, protagonizaron un duro cruce al aire luego de que el aliado de Juntos por el Cambio cuestionara el manejo del Gobierno con respecto a la vacuna rusa Sputnik V, contra el coronavirus.

“Si no están cumplidos los requisitos de la tercera fase (de experimentación) y no tiene los avales técnicos pertinentes de los organismos pertinentes, no hay que vacunar a nadie”, advirtió Pichetto el último lunes en el piso del programa "Verdad Consecuencia", que se emite por TN.

Desde afuera del estudio y de forma virtual, el dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) pidió “tener buena leche” porque esta “es una situación muy grave en todo el mundo”. Y en esa línea, completó: “Cuando me enojo con Alberto (Fernández), escucho a personas como el ex ultra kirchnerista Pichetto y se me pasa porque se nota tanto el deseo que tiene de que le vaya mal al Gobierno y al país por sus especulaciones pequeñitas, que me da más fuerzas para apoyar al Presidente”.

De manera inmediata, el ex senador respondió a las críticas de su interlocutor, aclaró que él no fue “ultra kirchnerista ni un usurpador de tierras”; y resaltó que se expresó "con total tipo de buena fe” acerca de la Sputnik V. “Dije, claramente, sin ningún tipo de mala leche, que espero que la vacuna rusa funcione y que tenga los controles respectivos para que la gente se la pueda dar con tranquilidad. Y lo que le pedí al Gobierno es que explique por qué no compró la Pfizer ¿Me querés decir dónde está la mala intención de parte mía?”, le preguntó al dirigente. Y añadió: "No se puede opinar de nada en la Argentina".

A su turno, Grabois le respondió: “Vos podés opinar y yo puedo replicar tu opinión. Lo que pasa es que la gente como vos, que está acostumbrada a gozar de las mieles del poder, les gusta que la adulen. Y yo para adular a un tipo que pasó del ultramenemismo, al ultraduhaldismo, al ultrakirchnerismo y al ultramacrismo, no estoy”, disparó.

Rápidamente, el Auditor General de la Nación acusó al referente del MTE y del partido Patria Grande de ser “un gerente de la pobreza que tiene cooperativas que nunca rinden cuentas” y que vive “de los pobres”, tras lo cual dijo que se iba a retirar del programa.

“No seas cobarde, Pichetto”, apuntó Grabois. “Cobarde sos vos que te escondés detrás de un montón de humildes, yo doy la cara cuando quieras. Vos le hacés daño al Gobierno cuando usurpás tierras”, retrucó el ex senador, notablemente molesto por la situación.

Frente a la tensión entre ambos invitados, las conductoras Luciana Geuna y María Eugenia Duffard les pidieron a los dos que se calmaran ya que "la idea no era cruzarlos". No obstante, la acalorada discusión siguió subiendo de tono.

Posteriormente, el ex senador invitó al dirigente a sentarse en una mesa con él a conversar sin "chicanas". Y, dirigiéndose a las periodistas, Pichetto señaló: "Hay una distancia sideral entre el mundo que él imagina y el mío. Podemos salir por las vías del trabajo y la producción, y hay que dejar de soñar con una revolución que nunca hicieron".

"El problema no es sentarse en una mesa, eso es muy fácil. El problema serio es la casta política de la que el interlocutor es un exponente claro", replicó Grabois.