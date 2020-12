Coronavirus: Biden se vacuna en vivo para generar confianza en los estadounidenses

El presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, y su esposa, Jill Biden, recibieron hoy su primera dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech en un hospital de Delaware. El evento fue televisado en vivo, en un esfuerzo por aumentar la confianza en la seguridad de la vacuna antes de que empiece a aplicarse masivamente en 2021.La vicepresidenta electa Kamala Harris podría vacunarse la próxima semana.

"Hago esto para demostrar que la gente debe estar preparada para tomar la vacuna cuando esté disponible. No hay nada de qué preocuparse", dijo Biden. El presidente electo señaló, no obstante, que la vacuna tardará un tiempo en ser aplicada y que la gente debería escuchar a los expertos médicos y no viajar para las próximas vacaciones si es posible.

Cuestiones como el uso del barbijo y las restricciones sociales, entre otras medidas para frenar el avance del virus, han sido fuertemente politizadas en el contexto de un año electoral para los EE.UU. Ahora, muchos temen que el proceso de desarrollo de las vacunas contra el coronavirus haya sido acelerado por motivos políticos y desconfían de su seguridad.

Por su parte, Biden ha repetido que la lucha contra el coronavirus –que ya mató a más de 315.000 estadounidenses mientras infectó a otros 17,5 millones–, será su máxima prioridad cuando asuma el cargo, el próximo 20 de enero. Biden heredará los desafíos logísticos de distribuir la vacuna a cientos de millones de estadounidenses, así como la tarea de persuadir a los indecisos para que la tomen. En contraste, el presidente Donald Trump ha minimizado sistemáticamente la gravedad del virus y ha sido duramente criticado por su manejo de la pandemia, calificada por los expertos sanitarios como desorganizada, arrogante y a veces ha ignorado la ciencia que hay detrás de la transmisión de la enfermedad.

Más temprano, además, Biden terminó de completar su equipo del Consejo Económico Nacional (NEC, por sus siglas en inglés), que lo asesorará en las políticas económicas para enfrentar la crisis derivada del coronavirus.

"Este no es el momento de volver a construir las cosas como antes –este es el momento de construir una nueva economía estadounidense que funcione para todos", dijo Biden.

David Kamin, exfuncionario de Barack Obama, será el subdirector del CNE, y Bharat Ramamurti, ex asesor económico de la campaña presidencial 2020 de Elizabeth Warren, será el subdirector del CNE para la Reforma Financiera y la Protección al Consumidor, dijo el equipo de Biden en un comunicado.Joelle Gamble será asistente especial del presidente para la política económica.