El Cronista
Brand Strategy Lunes 21 de Diciembre de 2020
Así es 'Pandenomics', un documental de Javier Milei
|MONEDAS
|Compra
|Venta
|DÓLAR B. NACIÓN
|0,2841
|82,2500
|88,2500
|DÓLAR BLUE
|0,0000
|145,0000
|150,0000
|DÓLAR CDO C/LIQ
|-0,3977
|-
|141,4677
|EURO
|0,3745
|101,6636
|101,6841
|REAL
|0,2087
|16,2240
|16,2323
|BITCOIN
|-1,0761
|23.212,4700
|23.218,2900
|TASAS
|Varia.
|Ultimo
|BADLAR PRIV. Pr. ARS
|0,0000
|34,1875
|C.MONEY PRIV 1RA 1D
|-2,9412
|33,0000
|C.MONEY PRIV 1RA 7D
|-2,6846
|36,2500
|LIBOR
|0,0531
|1,0546
|PLAZO FIJO
|0,0000
|33,2500
|PRESTAMO 1RA $ 30D
|-0,6628
|61,4500
|TNA 7 DIAS
|-0,3028
|46,0900
|BONOS
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|BODEN 2015
|0,0000
|1.424,50
|1.424,50
|BOGAR 2018
|0,0000
|9,82
|9,82
|BONAR X
|0,0000
|1.585,50
|1.585,50
|CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)
|-3,2258
|75,00
|77,50
|CUPÓN PBI EN PESOS
|-1,0471
|1,89
|1,91
|DISC USD NY
|0,0000
|61,10
|61,10
|GLOBAL 2017
|0,0000
|1.676,00
|1.676,00
|BOLSAS
|Varia.
|Puntos
|MERVAL
|-2,9040
|52.346,7700
|BOVESPA
|-1,5300
|118.023,6700
|DOW JONES
|-0,3500
|30.179,0500
|S&P 500 INDEX
|-1,1042
|3.709,4100
|NASDAQ
|-0,9300
|12.755,6380
|FTSE 100
|1,1000
|7.273,4700
|NIKKEI
|-0,5800
|21.803,9500
|COMMODITIES
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|SOJA CHICAGO
|1,3115
|454,1523
|448,2733
|TRIGO CHICAGO
|0,2877
|224,1366
|223,4936
|MAIZ CHICAGO
|-0,0571
|172,1388
|172,2372
|SOJA ROSARIO
|0,0000
|335,5000
|335,5000
|PETROLEO BRENT
|-4,0758
|50,1300
|52,2600
|PETROLEO WTI
|-4,0820
|47,2300
|49,2400
|ORO
|-0,2492
|1.881,0000
|1.885,7000
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