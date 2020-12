El uso de la data y el caso Nueva York

Transcurria el mes de enero de 2020, y pocas cosas se sabían del COVID-19 a nivel mundial. Un virus que había nacido en oriente, al que se lo llamaba un virus chino. Mientras tanto, en occidente se multiplicaban los memes sobre él. No soy epidemiólogo, pero como analista de datos, he aprendido a sentir el pulso de las cosas que vienen por la lectura de gráficos y hojas de cálculo, y me aterrorizaron los primeros gráficos que vi de COVID-19 en enero.

De a poco, empezamos a familiarizarnos con algunos términos un tanto desconocidos para muchos de nosotros: la utilización del barbijo, testear, trazar y aislar como métodos de reacción y de combate frente a la circulación del virus. En paralelo y afortundamente los gobiernos han comprendido que la utilización de datos precisos se han convertido en un arma contra un enemigo invisible diseñado para destruir completamente a un mundo globalizado. Hoy, las empresas necesitan hacer lo que los gobiernos están haciendo: recopilar data lo antes posible. Establecer un buen modelo de acción en torno a esa información se ha vuelto vital para cualquier tipo de empresa.

Al promediar el mes de abril, la ciudad de Nueva York por su densidad poblacional, tiene características que propician un contagio más rápido del virus que en otras partes de Estados Unidos. Los 8,6 millones de neoyorquinos hacen de esta la metrópolis de EE.UU. con mayor concentración de personas: 28.000 por milla cuadrada. Haciendo el escenario ideal para la propagación del virus. Y de hecho lo fue al propagarse el COVID-19. Hacia fines de abril, la ciudad registraba el 6% de los casos de todo el mundo.

Las autoridades observaron y comprendieron que a través de la tecnología podían encontrar un aliado que ayude a tomar mejores decisiones para enfrentar al virus y su rápida propagación.

Echemos un vistazo a lo realizado en Nueva York en términos de estrategia. Primero, han segmentado cuidadosamente a la mayoría de sus ciudadanos en riesgo de infección bajo, medio o alto. Luego han creado perfiles basados en varios puntos de información: edad, ubicación, historial de viajes, composición de la familia, etc. Luego, han cruzado esta información con las tasas de infección locales, calculando hasta la tasa de vecindarios específicos. Finalmente, han contrastado estos hallazgos con la capacidad y los tiempos de respuesta de los hospitales locales. Ahora, tienen complejos tableros que presentan esta información y más en tiempo real, lo que les permite evaluar cuándo abrir y cerrar distritos individuales para mantener el control de sus curvas de infección. Las empresas, como un microcosmos de una comunidad, necesitan tener este nivel exacto de predicción y previsión, pero la mayoría de ellas hoy en día no tienen ni una décima parte de esta información, y mucho menos la capacidad de interpretarlos.

Las empresas de tecnología están luchando para proporcionar estas capacidades de extremo a extremo a las empresas a escala. Es muy complicado generar un sistema que incorpore tantas dinámicas y variables en tiempo real que interactúen entre sí, sin mencionar el problema de cómo visualizar tanta información en un despliegue coherente que permita a los líderes no técnicos comprender lo que necesitan hacer. Esa herramienta debe contemplar todos los aspectos de una empresa, desde el estado de los camiones y la logística, la capacidad de las instalaciones, la dinámica de los empleados, la propagación de la infección local, manteniendo al mismo tiempo los protocolos de seguridad para garantizar la privacidad de los datos de los empleados y la información extremadamente sensible sobre la empresa y mucho más. Y el desafío más difícil de todos: esta herramienta tiene que estar centrada en el empleado, tiene que ser fácil de usar, amigable y atractiva, de lo contrario, el empleado no la usará y la compañía no tendrá la información más vital.

En NEORIS, empresa para la cual me desempeño, pensamos en una herramienta que combine todos estos aspectos y así creamos "HealthCheck". Se convirtió en la primera herramienta de prevención de Covid para empresas lanzada en América Latina y en pocos meses se ha convertido en una de las soluciones digitales más utilizadas en el mundo para volver al trabajo y mantener a los empleados seguros. Hoy más de 300,000 empleados lo utilizan en todo el mundo y el número sigue creciendo. Creo que debemos nuestro éxito a no haber subestimado nunca esta crisis.

Siento sonar redundante, pero como siempre y especialmente ahora, creo que la respuesta es la Data. La información es lo que necesitamos para empezar a practicar una compleja coreografía para este baile de grupo que debemos aprender si no queremos mantener la cabeza enterrada en la arena durante el próximo año o más. Sé que la mayoría de las empresas no pueden permitirse ese lujo. Sé que da miedo, pero como líderes, tenemos la carga de actuar a través del miedo para proteger a aquellos de los que somos responsables. Hoy, son sus empleados y sus familias. No hay lugar para la individualidad en esta crisis y la Data, precisa y correcta, es lo más cercano que tenemos para crear una estrategia colectiva que pueda salvarnos.