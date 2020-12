El blue opera a $ 150 mientras el índice dólar mundial sube por miedo a nueva cepa

El dólar blue comenzaba el lunes de una semana que será corta por los feriados de Navidad en los $ 150, en un mercado signado por los embates de la nueva cepa de coronavirus que genera caídas en las bolsa de mundo, bajas en el petróleo, mientras que los precios del oro borraban sus ganancias iniciales y llegaban a caer 1,3%, presionados por la apreciación del dólar en una jornada en la que el temor se apoderaba de las plazas del mundo.

El dólar mayorista mostraba puntas de apertura de $ 83,14 para la compra y $ 83,15, lo que representa una suba de 31 centavos con respecto al pasado viernes.

"Como en cada comienzo de la semana, el tipo de cambio mayorista avanza compensando los días sin actividad por el fin de semana", recordó Gustavo Quintana de PR Cambios.

Con las compras del viernes, el Banco Central (BCRA) anotó su décima rueda con saldo comprador consecutiva.

Mirá también Caen las bolsas de Europa ante preocupaciones por la nueva cepa de coronavirus La volatilidad del mercado aumentó en medio de una creciente inquietud por el impacto económico de una nueva cepa de Covid-19 en Gran Bretaña , que ha visto a varios países europeos cerrar sus fronteras al Reino Unido.

El dólar minorista operaba sin cambios en su cotización a $ 88 en las pantallas del Banco Nación (BNA).

El peso argentino se depreciaba en sintonía con todas las monedas de la región que sufrían los embates del temor a la nueva cepa.

El índice dólar , que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, ganaba más de 1% y rebotaba desde mínimos de varios años para tocar un máximo de una semana después de que las noticias sobre el coronavirus mutante provocaron el desplome de la libra esterlina y el euro.

Las acciones europeas declinaban también en respuesta a los estrictos confinamientos en Reino Unido, que provocaron un caos en las familias y las empresas pocos días antes de el país abandone la órbita de la Unión Europea.

En otros metales preciosos, la plata avanzaba 1%, a u$s 26,02 la onza, tras tocar su cota más elevada desde el 16 de septiembre, a u$s 27,38; el paladio cedía 1,7%, a u$s 2.321,36 y el platino se hundía 4,7%, a u$s 987,58.