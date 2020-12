Rebote y estanflación

En el 2021 la actividad económica seguramente va a rebotar. ¡Rebote, no crecimiento! Pero esa recuperación probablemente venga acompañada de un aumento de la inflación, porque si bien este año se notó una desaceleración de ésta, eso fue consecuencia de la feroz recesión que atravesamos. De hecho, en los últimos meses ya comenzamos a ver que con la recuperación de la economía se estuvo acelerando la inflación.

Este proceso, seguramente continuará durante el 2021 y por ahora, parece ser que la principal respuesta del Gobierno será la de regular precios y mercados, lo cual, finalmente hará recrudecer la "estanflación" estructural que nos aqueja desde hace una década y sobre la que hay pocas propuestas.

La actividad económica cayó 26% por efecto de la cuarentena de acuerdo a los relevamientos del Indec, y desde entonces recuperó un tres cuartas partes de lo perdido. En la medida que se fueron abriendo las fábricas y los negocios la inflación también comenzó a crecer. En los últimos 5 meses, la inflación acumuló 14,5%, que fue más del doble que en los 5 meses anteriores (6,8%) y en noviembre la inflación núcleo llegó al 3,9% mensual y diciembre podría ser más alta dado que estacionalmente suele subir, por las fiestas, los regalos, las vacaciones, etc.

Estas cifras parecen indicar que Argentina ya tiene una inflación piso del orden del 3% mensual. Incluso es probable que en los próximos meses estos números se incrementen. En efecto la inflación es un fenómeno monetario, esto significa que realmente cuando hablamos de inflación hablamos de una caída en el valor del dinero.

Como todo bien el valor del dinero puede bajar o porque su oferta sea excesiva o porque la demanda decaiga. La oferta de dinero depende de la emisión monetaria que realice el banco central. Lo que sí hay que tener en cuenta es que en Argentina hay un rezago entre 12 y 18 meses de la inflación respecto del aumento en la cantidad de dinero. En en otras palabras cuando el Banco Central (BCRA) incrementa la emisión monetaria puede pasar hasta un año y medio antes de que ese exceso del dinero se convierta en inflación.

Lo cierto es que la base monetaria creció casi 55% en promedio durante el 2020 y el circulante en poder del público subió casi 67%. Esta expansión monetaria que se dio en Argentina todavía no se ha visto del todo en los precios. Pero adicionalmente, la demanda de dinero no puede decirse que esté estable.

La disparada del dólar paralelo en octubre es el reflejo de una demanda de dinero que es débil. Esto se debe a varias razones, por un lado, hay desconfianza en le peso porque gran parte de la emisión monetaria se esterilizó con Leliq y pases. O sea, el Banco Central absorbió prácticamente 1,5 billones de pesos con estos instrumentos, si no fuera por eso, la base monetaria, será un 62,5% más grande.

Por otra parte, el cepo y la pandemia han mantenido "atrapados" a los pesos dentro del sistema, inflando artificialmente la demanda de dinero. Pero sabemos que el mercado tarde o temprano le "encuentra la vuelta" al cepo y la pandemia en algún momento se acabará.

Todo ello nos lleva a pensar que la inflación durante el 2021 será mas alta. Pero también lo será la actividad económica.

Como dijimos antes, la actividad económica aún debe subir 8% para alcanzar los niveles de PIB que tenía a finales de 2019 ó 10% para alcanzar el que había antes de las PASO. Esos no son niveles para nada ambiciosos, pero pueden ayudar a tener un 2021 con cifras positivas en materia de expansión del PIB.

Sin embargo, no hay que olvidarse que todo esto se da dentro de una tendencia de estancamiento estructural, o de deterioro. Argentina, alcanzó su nivel de PIB per capita más alto en 2011 y desde entonces bien cayendo. A fin del año el PIB per capita habrá caído casi 22% en el período 2011-2020. Ello explica el incremento de la pobreza y la caída de los salarios reales. Por ello no solo Argentina debe pensar como salir de la Pandemia, sino como salair de este proceso de estancamiento estructural.