Banco Columbia y Wenance pujan por quedarse con la cartera de Afluenta

“Afluenta siempre está en proceso de levantar capital. Hicimos ocho rondas de financiación en 11 años. Siempre que buscamos capital estamos en contacto con inversores de muchas partes del mundo y nunca hicimos declaraciones hasta no tenerla cerrada”.

De esta forma, Alejandro Cosentino, fundador y CEO de Afluenta, responde la consulta de este diario sobre si el Banco Columbia podría ser el nuevo dueño o si Wenance podría quedarse con su cartera.

El emprendedor financiero descartó de esta forma informar y respetó los acuerdos de confidencialidad. Se limitó además a contestar que hasta ahora llevan levantados un total de u$s 20 millones.

¿Cuánto podría valer la empresa? “En estos momentos del mundo se reduce a cuánto están dispuestos a pagar los inversores. Su principal activo para un jugador tradicional es la plataforma tecnológica y su know how en el mundo crediticio online. La situación macro de Argentina, sumado a la pandemia, genera una tormenta perfecta. En estos momentos tenés que tener un balance sólido o accionistas fuertes que banquen la situación. Considera que IFC, por ejemplo, desde el 2018 que no invierte equity en el país”, revelan en el sector.

IFC es la Corporación Financiera Internacional, el brazo inversor del Banco Mundial, que había invertido en Afluenta.

“El problema que tienen es que no pueden intermediar mejor de lo que lo hacen los bancos, que tienen más capacidades para evaluar y tomar riesgos y hay una asimetría en el modelo: los que prestan quieren poco riesgo, y los que van a buscar son los más riesgosos”, reveló una fuente conocedora del negocio fintech.

De todas formas, en sus más de ocho años de experiencia en el mercado, y con más de 2 millones de solicitudes de crédito analizadas, Afluenta logró afianzar su negocio a partir de un innovador modelo que promueve la relación entre quienes necesitan financiamiento para sus proyectos con quienes buscan un mejor rendimiento para su dinero.

Alejandro Cosentino, fundador y CEO de Afluenta

“Cuando comenzamos sabíamos que era necesario hacer de las finanzas una actividad más humana. Por ello creimos que lo mejor era conectar a solicitantes de crédito con los que podían financiarlos. Diseñamos una plataforma para que cada crédito sea analizado a la medida de cada solicitante y pueda ser financiado por aquellos que, disponiendo capital, puedan obtener un retorno más justo por su dinero”, recordó Cosentino. .

En sus ocho años, los indicadores de crecimiento de Afluenta reflejan un alto grado de aceptación. Con una comunidad que supera los 1.600.000 de miembros, se otorgaron más de $ 1139 millones en créditos, que hicieron posible 21.811 proyectos.

Quienes invierten en Afluenta utilizan la tecnología que les permite colocar su dinero en pequeñas cantidades para diversificar el riesgo y obtener una cartera más estable. De este modo, la plataforma ya ha generado más de 6 millones de microcréditos desde sus comienzos, una cantidad impensada para sistemas informáticos tradicionales.

A su vez, el 83% de las personas que invierte prefiere hacerlo de forma automática indicando sus preferencias al sistema y logrando una mayor optimización de su tiempo, mientras su dinero trabaja y rinde sus frutos.

“Afluenta nació para cambiar el paradigma de las finanzas. Hemos probado que se crea valor compartiendo. Prestar dinero sin la intermediación de los bancos ofrece la posibilidad de obtener mejores rendimientos. Los créditos son más convenientes, rápidos y sin burocracia, creando los pilares pioneros de una nueva industria fintech”, completa, quien posee operaciones en Argentina, México y Perú y ha obtenido financiación de Elevar Equity un fondo de inversión de impacto que opera en tres continentes e IGNIA Partners, un fondo mexicano enfocado en empresas FinTech.