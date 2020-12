El Gobierno confía en mantener al dólar calmo más allá de diciembre

El Gobierno confía en extender la pax cambiaria más allá de diciembre. Luego de que el dólar se mantuviera adormecido en las últimas semanas, el equipo económico apuesta ahora a estirar la calma hasta marzo, mes en el que comenzarían a ingresar los dólares de la cosecha y en el que podría alcanzarse un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), dos variables que le permitirían al Banco Central (BCRA) engrosar sus alicaídas reservas.

Entre los motivos que ayudaron a mantener al dólar anestesiado se destacó que hasta el viernes, último día hábil que tuvieron las empresas para pagar el aguinaldo, muchas compañías debieron traer divisas del exterior por medio del contado con liquidación, lo que robusteció la oferta de billetes en el mercado bursátil. Por otro lado, varias pymes recurrieron a sus cuevas de confianza para vender dólares para poder hacer frente al medio aguinaldo, lo que mantuvo las aguas calmas en el circuito blue.

Pero ahora que los trabajadores tienen el aguinaldo en su bolsillo, no se prevé una dolarización compulsiva. Muchos deberán usarlo para pagar deudas, la tarjeta, los regalos de Navidad o las vacaciones. A ello se suma que, con la pandemia, muchos que suelen veranear en el exterior cambien este año por un destino doméstico. En la City lo llaman el efecto cabotaje, que reducirá la necesidad de dolarizar esos pesos.

Entre marzo y abril se cerraría el acuerdo con el FMI y podrían llegar unos u$s 5000 millones líquidos para las arcas del Central, ya sea por parte del Fondo o de algún otro organismo multilateral. Según trascendió, el FMI le pidió al Gobierno que continúe achicando la brecha, ya que la consideran como uno de los principales factores de distorsión de la economía. Para lograrlo, incluso le habrían dado vía libre al Central para intervenir en el mercado de bonos. De lo contrario, consideran, sería imposible seguir reduciendo la diferencia entre el dólar oficial y el libre en el contexto actual.

Con este panorama de viento de cola, y asumiendo un contexto en el que la vacuna contra el coronavirus ya esté en el país, llegaría el momento oportuno para sacar la retención del 35% que se le puso al dólar ahorro a mediados de septiembre.

"A Martín (por el ministro Guzmán) lo veo muy tranquilo, confiado en que 2021 será un buen año para la Argentina desde el punto de vista de la balanza comercial. Además, estaremos liberados de pagos a organismos multilaterales de crédito, al FMI y de deuda, por lo que el Excel proyectado anda bárbaro", señalan en el entorno del ministro de Economía.

"Incluso, la idea con el parking de bonos es bajarlo de 48 horas a 24, para que luego vaya desapareciendo por completo, pero no lo podemos hacer ahora porque te quedás sin balas, pero vamos a ir tendiendo a un parking cero. El problema es el del superávit comercial, porque no sabés si los sojeros te van a liquidar el año que viene los u$s 15.000 millones, y sin dólares es imposible que la Argentina crezca. Pero lo bueno es que ya no tenés presión de salida por parte de los grandes fondos de inversión que habían venido a hacer carry trade en pesos con el gobierno anterior, ya que sólo queda el equivalente a entre u$s 750 y u$s 1500 millones", detalla un alto funcionario del gabinete económico.